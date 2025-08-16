Friedrich Merz német kancellár újabb meglepő részleteket árult el a Trump–Putyin-találkozóról

A nemetközi sajtóban eddig egészen más információ terjedt, mint amit Friedrich Merz német kancellár mondott a ZDF német közszolgálati televíziónak adott interjújában. Az Egyesült Államok kész részt venni az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákban – jelentette ki szombaton Friedrich Merz német kancellár.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

„A jó hír az, hogy Amerika kész részt venni ilyen biztonsági garanciákban, és nem hagyja magukra az európaiakat” – mondta Merz, aki azt követően nyilatkozott, hogy Donald Trump amerikai elnök tájékoztatta az európai vezetőket Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában folytatott tárgyalásairól. Korábban a Bloomberg és a Financial Times is arról írt, hogy információik szerint Trump arról tájékoztatta Zelenszkijt és európai partereit, hogy Putyin nem hajlandó lemondani területi követeléseiről.

A kancellár szerint minél előbb tartani kellene egy háromoldalú találkozót Putyin, Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között a békeszerződés megkötése érdekében. Ha ez működik, „sokkal többet ér, mint egy tűzszünet” – tette hozzá.

Merz szerint Trump jelezte, hogy Oroszország késznek látszik inkább a konfliktus frontvonalai alapján, mintsem az általa követelt megyék határait figyelembe véve tárgyalni. „Ez nagy különbség, mert Oroszország olyan területeket is követel, amelyeket még nem foglalt el” – mondta.

A kancellár azt is közölte, hogy Zelenszkij vasárnap európai vezetőkkel tárgyal, akik felkészítik őt a Trumppal a jövő hét elejére tervezett washingtoni találkozójára.

Hangsúlyozta: fontos, hogy Európa egységes maradjon, azonban az Egyesült Államok egyelőre továbbra is döntő szerepet játszik a háborúban.

Az amerikai elnöknek megvan a hatalma mind katonai úton, mind megfelelő szankciók és vámtarifák révén biztosítani, hogy Oroszország többet lépjen előre a jelenleginél a rendezés útján

– mondta a német kancellár.

Az Ukrajnának nyújtandó hatékony biztonsági garanciák fontosságát több európai állam- és kormányfő is hangsúlyozta az alaszkai csúcstalálkozó után kiadott közös közleményben, amelyet aláírt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke is.