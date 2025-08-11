Orosz-amerikai csúcs: Németország összehívta a szövetségeseket – Zelenszkij és Trump is ott lesz a videókonferencián

Friedrich Merz német kancellár augusztus 13-án videokonferenciát tervez Donald Trump amerikai elnökkel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és több európai partnerrel az ukrajnai rendezésről – közölte hétfőn a német kormány egyik szóvivője. Az egyeztetés az Alaszkában megrendezendő orosz–amerikai csúcstalálkozó előtt zajlik, célja a közös álláspont kialakítása.

Friedrich Merz német kancellár augusztus 13-án többoldalú videokonferencián egyeztet az ukrajnai rendezésről, az alaszkai orosz–amerikai csúcs előtt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Friedrich Merz minden szövetségest mozgósítana

A tervek szerint a kancellár először az amerikai elnökkel és alelnökével, J.D. Vance-szel folytat megbeszélést, ezt megelőzően pedig egy szélesebb körű virtuális találkozóra kerül sor. Ezen részt vesz Zelenszkij mellett Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és Finnország vezetője is. A kormányzati tájékoztatás szerint a megbeszéléshez Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozik.

A találkozó célja, hogy a nyugati szövetségesek összehangolják álláspontjukat az ukrajnai konfliktus rendezésével kapcsolatban, még azelőtt, hogy a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti alaszkai csúcson sor kerülne közvetlen tárgyalásokra.