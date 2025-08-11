Óriási fennakadás a székesfehérvári vonalon – gázolás történt

Súlyos fennakadások voltak hétfő délelőtt a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasútvonalon, a MÁV szerint gázolás történt. A vasúttársaság közlése szerint Dinnyésnél lépett feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé egy ember.

Fotó: Stefan-Kadar / shutterstock (Képünk illusztráció)

A Feol összefoglalója szerint a vonatok csak egy vágányon haladhatnak a baleseti helyszínelés miatt, ez okoz jelentős késéseket a székesfehérvári vasútvonalon, Gárdony és Székesfehérvár között. A Dinnyésnél történt gázolásban érintett Katica InterRégió (19734) vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvártól egészen Balatonfüredig a MÁV közlése szerint.

A katasztrófavédelem időközben közölte, a vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a székesfehérvári tűzoltók segítenek majd az átszállásnál.