MÁV
vasút
gázolás

Óriási fennakadás a székesfehérvári vonalon – gázolás történt

Dinnyésnél lépett egy ember a vonat elé, feltehetően öngyilkos akart lenni. A gázolás miatt jelentős késéssel járnak a vonatok a székesfehérvári vonalon.
VG
2025.08.11, 13:43
Frissítve: 2025.08.11, 14:18

Súlyos fennakadások voltak hétfő délelőtt a Gárdony és Székesfehérvár közötti vasútvonalon, a MÁV szerint gázolás történt. A vasúttársaság közlése szerint Dinnyésnél lépett feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé egy ember.

Train,Pulls,Into,Velence,Train,Station,On,A,Cloudy,Summers
Fotó: Stefan-Kadar / shutterstock (Képünk illusztráció)

A Feol összefoglalója szerint a vonatok csak egy vágányon haladhatnak a baleseti helyszínelés miatt, ez okoz jelentős késéseket a székesfehérvári vasútvonalon, Gárdony és Székesfehérvár között. A Dinnyésnél történt gázolásban érintett Katica InterRégió (19734) vonat helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Székesfehérvártól egészen Balatonfüredig a MÁV közlése szerint.

A katasztrófavédelem időközben közölte, a vonaton körülbelül kétszázan utaznak, értük mentesítő vonatot küldenek, a székesfehérvári tűzoltók segítenek majd az átszállásnál.

