A legfrissebb hadijelentés szerint az orosz hadsereg négyen előre tudott nyomulni a hat ukrajnai frontszakasz közül, és a "különleges hadművelet" övezetében több mint 1335 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

Folytatódik a háború - Storm Shadow robotrepülőgépek is odavesztek / Fotó: NurPhoto via AFP

Hadisikerekről számolt be az orosz légvédelem is. "Nyolc brit gyártmányú, Storm Shadow típusú, légi indítású manőverező robotrepülőgépet, egy irányított légibombát, egy HIMARS-lövedéket és 240 repülőgéptípusú pilótanélküli légijárművet lőtt le az elmúlt nap folyamán az orosz légvédelem" – közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium.

A moszkvai katonai tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel egy vasúti csomópontot Dnyipropetrovszk megyében, nagy hatótávolságú drónok vezetésipontjait és tárolóhelyeit, 13 lőszer-, illetve anyagi-műszaki raktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá egy tengeri drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy Novoszibirszkben őrizetbe vett két fiatalkorút, aki az ukrán szakszolgálatok megbízásából arra készültek, hogy megmérgezzék a "különleges hadművelet" egyik részvevőjét. A fiatalokat online szervezték be. A vádlottak az ukrán szolgálatoktól három, veszélyes vegyszert tartalmazó tartályt kaptak, amely szívbénulást okozhat. A szert felvitték a célszemély személygépkocsijának vezetőoldali ajtófogantyújára és a visszapillantó tükrére.

Véget érhet a háború?

Soha ilyen közel nem volt még a béke Ukrajnában. A Kreml megerősítette az amerikai elnök bejelentését a csúcstalálkozóról. Most már biztos, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin napokon belül találkoznak az ukrajnai háború lezárása érdekében. Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök a következő napokban csúcstalálkozót tartanak – közölte csütörtökön a Kreml. Ezzel Oroszország vezetése megerősítette az amerikai elnök csütörtöki bejelentését.