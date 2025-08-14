Egyre égetőbb a háziorvoshiány Ukrajnában – bőkezű juttatást kapnak

A problémát Viktor Ljasko egészségügyi miniszter is elismerte.

Háziorvoshiányt okozott háború Ukrajnában / Fotó: Shuttertstock

Sajnos nincs elég háziorvos, és a probléma nem csak a fizetésekben vagy a lakhatásban rejlik, bár ezeket a kérdéseket is rendszerszinten kezeljük

A miniszter elmondta: idén azok a egészségügyi dolgozók, akik vidéki vagy front menti területen működő egészségügyi intézményben helyezkednek el, szolgálati lakást is kaphatnak – írja a Kiszó.

„Ha tíz évig dolgozol az adott intézményben, lehetőség nyílik a szolgálati lakás privatizálására” – tette hozzá.

A szolgálati lakások biztosítására a minisztérium külön finanszírozást irányozott elő, amelyet szubvenció formájában juttatnak el a munkáltató egészségügyi intézményhez. Ljasko hangsúlyozta, hogy átfogó, rendszerszintű támogatási program működik azok számára, akik olyan régiókban vállalnak munkát, ahol a humánerőforrás-hiány kritikus, és amelyeket a tárca elsődleges prioritással szeretne megerősíteni.

Nagy veszteség érte Ukrajnát

Ukrajna elveszítette féltve őrzött szuperfegyverét – az oroszok az utolsó pillanatban szétlőtték a Sapsan gyárait

Az orosz hadsereg megelőző csapást mért egy fontos létesítményre. Ukrajna a Sapsan rakéta segítségével mélyen belőhetne Oroszország területére.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által szerzett információk lehetővé tették, hogy csapásokat hajtsanak végre az egyik nyugat-európai ország segítségével létrehozott, Ukrajnában működő, nagy hatótávolságú rakétákat gyártó vállalatok ellen. Az FSZB közkapcsolati központjának közleménye szerint a szolgálat információkat kapott arról, hogy az ukránok megkezdték a Sapsan rakétarendszerek gyártását, és egyből lépett – számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A FSZB szerint nemrég hivatalosan is megerősítést nyert, hogy egy Németország pénzügyi támogatásával és szakértőinek segítségével az ukrán Dnyipropetrovszk és Szumi régiókban működő ukrán katonai védelmi cég olyan Sapsan operatív-taktikai rakétarendszereket fejlesztett ki és gyártott, amelyek képesek mélyen az orosz terület belsejébe csapásokat mérni.

Mivel a legnagyobb titokban készítik az ukránok, így a Sapsan rakétákról nagyon kevés információ áll nyilvánosan rendelkezésre. Azt tudni, hogy a robbanófej súlya 480 kilogramm, a hatótávolsága hivatalosan 300 kilométer, azonban a szakértők szerint akár 500 kilométerre is eljuthat. A pontos adat azonban továbbra is titkos.