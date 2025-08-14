Egyre égetőbb a háziorvoshiány Ukrajnában – bőkezű juttatást kapnak

A problémát Viktor Ljasko egészségügyi miniszter is elismerte.
Sajnos nincs elég háziorvos, és a probléma nem csak a fizetésekben vagy a lakhatásban rejlik, bár ezeket a kérdéseket is rendszerszinten kezeljük
A miniszter elmondta: idén azok a egészségügyi dolgozók, akik vidéki vagy front menti területen működő egészségügyi intézményben helyezkednek el, szolgálati lakást is kaphatnak – írja a Kiszó.
„Ha tíz évig dolgozol az adott intézményben, lehetőség nyílik a szolgálati lakás privatizálására” – tette hozzá.
A szolgálati lakások biztosítására a minisztérium külön finanszírozást irányozott elő, amelyet szubvenció formájában juttatnak el a munkáltató egészségügyi intézményhez. Ljasko hangsúlyozta, hogy átfogó, rendszerszintű támogatási program működik azok számára, akik olyan régiókban vállalnak munkát, ahol a humánerőforrás-hiány kritikus, és amelyeket a tárca elsődleges prioritással szeretne megerősíteni.
Ukrajna elveszítette féltve őrzött szuperfegyverét – az oroszok az utolsó pillanatban szétlőtték a Sapsan gyárait
Az orosz hadsereg megelőző csapást mért egy fontos létesítményre. Ukrajna a Sapsan rakéta segítségével mélyen belőhetne Oroszország területére.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által szerzett információk lehetővé tették, hogy csapásokat hajtsanak végre az egyik nyugat-európai ország segítségével létrehozott, Ukrajnában működő, nagy hatótávolságú rakétákat gyártó vállalatok ellen. Az FSZB közkapcsolati központjának közleménye szerint a szolgálat információkat kapott arról, hogy az ukránok megkezdték a Sapsan rakétarendszerek gyártását, és egyből lépett – számolt be a TASZSZ orosz állami hírügynökség. A FSZB szerint nemrég hivatalosan is megerősítést nyert, hogy egy Németország pénzügyi támogatásával és szakértőinek segítségével az ukrán Dnyipropetrovszk és Szumi régiókban működő ukrán katonai védelmi cég olyan Sapsan operatív-taktikai rakétarendszereket fejlesztett ki és gyártott, amelyek képesek mélyen az orosz terület belsejébe csapásokat mérni.
Mivel a legnagyobb titokban készítik az ukránok, így a Sapsan rakétákról nagyon kevés információ áll nyilvánosan rendelkezésre. Azt tudni, hogy a robbanófej súlya 480 kilogramm, a hatótávolsága hivatalosan 300 kilométer, azonban a szakértők szerint akár 500 kilométerre is eljuthat. A pontos adat azonban továbbra is titkos.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.