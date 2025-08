A háború is pont így kezdődött: megint orosz csapatok érkeztek Fehéroroszországba gyakorlatozni

Megérkeztek az első orosz csapatok szerdán a hamarosan kezdődő Zapad-2025 elnevezésű közös hadgyakorlatra a fehérorosz hadügyminisztérium szerint. A Zapad-2025 miatt a NATO és Ukrajna egyaránt aggodalmát fejezte ki, ami nem is csoda, hiszen Fehéroroszországot az Ukrajna elleni támadás kezdetén is felvonulási területkén használta az orosz hadsereg, melynek alakulatai 2022 februárjában is hadgyakorlaton vettek ott részt.

Kép a három évvel ezelőtti fehérorosz–orosz hadgyakorlatról / Fotó: AFP

A mostani hadgyakorlat a legnagyobb közös orosz–fehérorosz művelet lehet az idén, ám míg a fehérorosz hadügyminisztérium szerint több mint 13 ezer katona vesz részt, addig a NATO becslései szerint akár 150 ezres sereg is összegyűlhet a szeptember közepére tervezett hadgyakorlatra.

Pavel Sebeko, a fehérorosz északnyugati parancsnokság parancsnokhelyettese szerint a szárazföldi csapatok új formációit és alkalmazását gyakorolják majd a művelet során – írja a Kyiv Independent.

Az orosz–fehérorosz hadgyakorlat kiváló felvonulási lehetőséget biztosított az orosz csapatoknak

Emlékezetes, hogy az Ukrajna elleni 2022-es inváziót is egy fehérorosz–orosz hadgyakorlat előzte meg, ami után az ott maradt orosz csapatok északról is támadást tudtak indítani Ukrajna és annak fővárosa, Kijev ellen. Bár a fehérorosz csapatok nem vettek részt közvetlenül a támadásban,

Minszk fontos logisztikai támogatást nyújtott az orosz csapatoknak, sőt fehérorosz területekről rakétákat is lőttek ki Ukrajna ellen.

Még inkább baljós előjel, hogy bár Pavel Muraveika fehérorosz hadügyminiszter-helyettes korábban arról beszélt, hogy a hadgyakorlat távol lesz a nyugati határtól, július 23-án Minszk már arról beszélt, hogy a lengyelországi és litvániai katonai aktivitás miatt ez változhat. Az elmúlt napokban ráadásul többször is megsértették Litvánia légterét Fehéroroszország felől érkező drónok.

Az orosz–ukrán háború kezdete óta Moszkva atomfegyvereket és ballisztikus rakétákat is telepített Fehéroroszországba.