Deviza
EUR/HUF397.14 +0.08% USD/HUF340.95 +0.31% GBP/HUF457.88 +0.14% CHF/HUF422.3 +0.08% PLN/HUF93.35 +0.08% RON/HUF78.3 +0.05% CZK/HUF16.23 +0.01% EUR/HUF397.14 +0.08% USD/HUF340.95 +0.31% GBP/HUF457.88 +0.14% CHF/HUF422.3 +0.08% PLN/HUF93.35 +0.08% RON/HUF78.3 +0.05% CZK/HUF16.23 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország
program

Otthon Start program: Orbán Viktor a rádióban magyarázta el, miért nem fognak drágulni a lakások

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszél élőben.
VG
2025.08.08., 07:16

„Ha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, akkor azokat mozdítsuk el”– fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

Orbán Viktor
Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő szerint ezért csináltak egy családbarát politikát, amelyben a vágyott gyermekek megszületnek.

Az én gondolataimban lévő jövőbeli Magyarországon, ha gyereked van, akkor még anyagilag is jobban jársz. Itt még nem tartunk, de már nem jársz rosszabbul, mintha nem lenne gyereked

– jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy a csed és a gyed is adómentes lesz: az átlagosnál kisebb jövedelemmel számolva 

  • a csed esetében  havonta 78 ezer többlet bevétel lesz a családnál,
  • a gyednél havonta 43 ezer többlet bevétellel lehet számolni.

„Még olyan is van, ha valaki cseden van – tehát a gyerek megszületése után az első félévet otthon van – akkor elfordulhat, hogy több pénzt kap, mintha dolgozna. Ez már kezd jól kinézni”– fogalmazott Orbán Viktor

A kormányfő elmondta: az ő filozófiája szerint bábármennyire kedvező egy bérlakás akkor is „valamilyen függőségi elem” mégis marad. 

A magyar álom lényege a saját otthon, mert valahogy a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget

– mondta.

A három százalékos hitelprogramról elmondta, hogy új és régi lakásvásárlásra is igényelni lehet. Hozzátette, hogy

százezer olyan lakás Magyarországon, ami eladásra vár, csak nem volt rá kereslet. 

Hangsúlyozta, hogy a kedvezményes hitellel nem lehet luxusingatlanokat vásárolni:

  • lakás 100 milliónál,
  • ház esetén 150 milliónál nem lehet drágább,
  • illetve  négyzetméterenként nem lehetaz  ingatlan 1,5 milliónál drágább.

Cikkünk frissül.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
törlesztő

3 százalékos hitel: megszólaltak a bankok a kamatokról – ezzel jobb, ha minden magyar számol

Kovács Levente a Világgazdaságnak: könnyen elérhető, működőképes konstrukció a kormány Otthon Start programja.
1 perc
Orbán Viktor

Otthon Start program: Orbán Viktor a rádióban magyarázta el, miért nem fognak drágulni a lakások

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszél élőben.
2 perc
Németország

Németország hajthatatlan: meghosszabbítja a határellenőrzéseket, de ennél is nagyobb szigor jön

Nemcsak ellenőriznek, hanem vissza is fordítják az engedély nélkül belépőket, sőt: fokozódik a kitoloncolások üteme is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu