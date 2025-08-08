Otthon Start program: Orbán Viktor a rádióban magyarázta el, miért nem fognak drágulni a lakások

„Ha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, akkor azokat mozdítsuk el”– fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő szerint ezért csináltak egy családbarát politikát, amelyben a vágyott gyermekek megszületnek.

Az én gondolataimban lévő jövőbeli Magyarországon, ha gyereked van, akkor még anyagilag is jobban jársz. Itt még nem tartunk, de már nem jársz rosszabbul, mintha nem lenne gyereked

– jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy a csed és a gyed is adómentes lesz: az átlagosnál kisebb jövedelemmel számolva

a csed esetében havonta 78 ezer többlet bevétel lesz a családnál,

a gyednél havonta 43 ezer többlet bevétellel lehet számolni.

„Még olyan is van, ha valaki cseden van – tehát a gyerek megszületése után az első félévet otthon van – akkor elfordulhat, hogy több pénzt kap, mintha dolgozna. Ez már kezd jól kinézni”– fogalmazott Orbán Viktor

A kormányfő elmondta: az ő filozófiája szerint bábármennyire kedvező egy bérlakás akkor is „valamilyen függőségi elem” mégis marad.

A magyar álom lényege a saját otthon, mert valahogy a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget

– mondta.

A három százalékos hitelprogramról elmondta, hogy új és régi lakásvásárlásra is igényelni lehet. Hozzátette, hogy

százezer olyan lakás Magyarországon, ami eladásra vár, csak nem volt rá kereslet.

Hangsúlyozta, hogy a kedvezményes hitellel nem lehet luxusingatlanokat vásárolni:

lakás 100 milliónál,

ház esetén 150 milliónál nem lehet drágább,

illetve négyzetméterenként nem lehetaz ingatlan 1,5 milliónál drágább.

Cikkünk frissül.