Teljesen kiborult a Mol-vezér Ursula von der Leyen döntésén: „Ostoba és életveszélyes. Kinek is az érdeke mindez?” – Hernádi Zsolt nem bírta türtőztetni magát

„Ursula von der Leyen vállalása egy ostoba politikai döntés” – jelentette ki Hernádi Zsolt. A Mol csoport elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjújában élesen bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot.

Hernádi Zsolt élesen bírálta az EU-t / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Hernádi határozottan fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is: „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

A beszélgetésben szóba került az is, hogy a Mol sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, azonban Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. Úgy véli, hogy a Mol sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni. Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban plusz nullás szükséges rossznak számított.