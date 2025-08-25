Deviza
EUR/HUF397.61 +0.56% USD/HUF340.14 +0.71% GBP/HUF458.93 +0.6% CHF/HUF423.73 +0.68% PLN/HUF93.26 +0.48% RON/HUF78.66 +0.49% CZK/HUF16.2 +0.58% EUR/HUF397.61 +0.56% USD/HUF340.14 +0.71% GBP/HUF458.93 +0.6% CHF/HUF423.73 +0.68% PLN/HUF93.26 +0.48% RON/HUF78.66 +0.49% CZK/HUF16.2 +0.58%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,548.59 -0.91% MTELEKOM1,956 -0.41% MOL2,954 +0.14% OTP30,220 -1.65% RICHTER10,580 -1.04% OPUS584 +1.37% ANY7,880 -0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 0% BUMIX9,215.86 -0.18% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,185.53 -0.08% BUX104,548.59 -0.91% MTELEKOM1,956 -0.41% MOL2,954 +0.14% OTP30,220 -1.65% RICHTER10,580 -1.04% OPUS584 +1.37% ANY7,880 -0.51% AUTOWALLIS162 0% WABERERS5,280 0% BUMIX9,215.86 -0.18% CETOP3,510.65 -2.71% CETOP NTR2,185.53 -0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
orosz-ukrán háború
Ursula von der Leyen
Hernádi Zsolt
Mol
Európai Unió

Teljesen kiborult a Mol-vezér Ursula von der Leyen döntésén: „Ostoba és életveszélyes. Kinek is az érdeke mindez?” – Hernádi Zsolt nem bírta türtőztetni magát

Nem csak az orosz olaj miatt sikeres a Mol az elnök-vezérigazgatója szerint. Hernádi Zsolt élesen bírálta az Európai Unió energiapolitikáját.
VG
2025.08.25, 12:29
Frissítve: 2025.08.25, 12:45

„Ursula von der Leyen vállalása egy ostoba politikai döntés” – jelentette ki Hernádi Zsolt. A Mol csoport elnök-vezérigazgatója a Mandinernek adott interjújában élesen bírálta az Európai Unió energetikai stratégiáját, különösen azt a vállalást, hogy 2027-re teljesen megszüntetik az orosz földgázimportot.

HERNÁDI Zsolt; KINCSES Elõd
Hernádi Zsolt élesen bírálta az EU-t / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Hernádi határozottan fogalmazott az amerikai LNG-szerződésekkel kapcsolatban is: „Ez olyan volt, mint amikor a KGST-ben Afganisztánnal kötöttünk szerződést. A matek nem jön ki. Sehogy. És mégis ragaszkodunk hozzá.”

A beszélgetésben szóba került az is, hogy a Mol sikereit sokan az orosz kőolaj stabil szállítására vezetik vissza, azonban Hernádi szerint ez félrevezető leegyszerűsítés. Úgy véli, hogy a Mol sikerének alapja a nagyon erős infrastruktúra, a komplex finomítási kapacitás és az, hogy a szinergiákat hatékonyan ki tudjuk használni. Példaként hozta fel, hogy a vállalat töltőállomás-hálózata ma már évi több mint 600 millió dolláros üzemi eredményt hoz, miközben ez korábban plusz nullás szükséges rossznak számított.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény12:52:03
Árfolyam: 2,954 HUF +4 / +0.14 %
Forgalom: 476,655,548 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Az orosz–ukrán háború és a szankciók kapcsán kialakult energiapolitikai helyzetet káosznak nevezi a cégvezető. Szerinte Magyarország és Szlovákia ellátásbiztonsága ma egyetlen vezetéken – az Adria-vezetéken – múlik, miután a horvát fél a háború kitörése után azonnal megduplázta a tranzitdíjat.

„Mi történik, ha egy természeti katasztrófa elvisz két kilométer vezetéket? Mi történik, ha leállítják a Barátság vezetéket? Nem fogják újraindítani. Rajta lógunk egyetlen vezetéken – ez nonszensz” – jelentette ki.

A Barátság kőolajvezetéknél egyébként pont gondok vannak, az ukrán támadások miatt leállt. A Magyarországra évi 8 millió tonna kőolajat szállító vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik hazánk olajellátásában, pótlása mindenképpen megnehezítené az üzemanyag-ellátás biztosítását.

Hernádi Zsolt váratlanul elárulta, otthagyja-e a Molt egy nyugati cégért: meglepő nyilatkozatot tett

A Mol csoport elnök-vezérigazgatója az MCC Feszten elmondta, hogy a mai világban szinte bárhol felvehetik az embert, ezért a nyílt, őszinte kommunikáció egyre nehezebb, és a vezetők magányossága egyre súlyosabb kihívás. Beszélt arról is, hogy a változás mindig nehéz. Nagyon sokat döntött ő, de már egyre kevésbé hoz meg ilyen döntéseket, ezeket főleg a kollégái hozzák meg. De bátorítja őket.

Hernádi Zsolt arra is kitért, hogy ő is hozott már rossz döntéseket. Szerinte a siker nem egyenes úton érkezik: „Csak kanyarokkal lehet igazán sikert elérni, kisebb-nagyobb hibákkal együtt” – mondta. Hozzátette, hogy közben az ember megtartsa a saját ritmusát.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11839 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu