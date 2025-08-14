Hihetetlen széria: kigyulladt egy busz az M0-ás autóúton - ma már a harmadik, ilyen még nem volt

Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon - közölte az Útinform a honlapján.

Busztűz - összesen három busz gyulladt ki ma idehaza

Azt írták, a baleset miatt a 4-es kilométernél csak egy sávon haladnak a járművek, torlódik a forgalom, és az ellenkező irányban is lassítja a forgalmat a sok nézelődő.

Hihetetlen sorozat, ilyen még nem volt

Hatalmas port vert fel már az is, hogy szerdán kigyulladt és teljes egészében égett egy BKV-busz a budapesti belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. Akkor még nem lehetett tudni, hogy sorozatos tűzvész söpör végig a budapesti tömegközlekedésen. Alig szállt el a füst, újabb busz kigyulladásáról érkezett hír csütörtökön reggel: a főpolgármester közlése szerint 2022 óta nem volt ilyen esetre példa, most azonban két nap alatt kétszer is megtörtént. Mire körbejárt a hír, érkezett a folytatás: egy harmadik busz is kigyulladt.

A déli órákban ismét kigyulladt egy tömegközlekedési autóbusz nem messze a reggeli esettől, Budapest XII. kerületében, ezúttal az Alkotás utcai megállóban – tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője az MTI-t. Kiss Ádám elmondta: a megállóban álló busz a fővárosi tűzoltók kiérkezésekor már nem lángolt; a tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret és átvizsgálták a járművet. Senki sem sérült meg.

Lépett a BKV

A rendszeres ellenőrzéseken kívüli, azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere. Egyik balesetben sem sérült meg senki. A társaság autóbuszai továbbra is biztonságosan használhatók. Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg. A BKV minden autóbusza – így a tűzesetekben érintett mindegyik jármű is – rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is. Az eddigi vizsgálatok szerint a tűzeseteknél műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg.

Ezek a sajnálatos esetek nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik

— jelentette a BKV.