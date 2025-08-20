Deviza
EUR/HUF394.48 +0.16% USD/HUF338.75 +0.14% GBP/HUF457.04 +0.18% CHF/HUF419.46 +0.17% PLN/HUF92.85 +0.06% RON/HUF77.95 +0.14% CZK/HUF16.11 +0.04% EUR/HUF394.48 +0.16% USD/HUF338.75 +0.14% GBP/HUF457.04 +0.18% CHF/HUF419.46 +0.17% PLN/HUF92.85 +0.06% RON/HUF77.95 +0.14% CZK/HUF16.11 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Zágráb
vasút
tömegközlekdés
Horvátország
vonat
utazás
vasútvonal
vasútvonal felújítás

Fontos horvát vasútvonalat ért baj, magyar turistákat is érintheti

Horvátországban a Dugo Selo és Novska közötti szakaszon fennakadások lesznek a vasúti közlekedésben. Karbantartási munkálatok miatt rendkívüli menetrend lép életbe a hétvégén a horvát vasúti vonalon, amelyen egyes járatok késnek, míg másokat törölnek.
VG
2025.08.20, 11:38
Frissítve: 2025.08.20, 11:38

A Dugo Selo - Križevci szakaszon a meglévő pálya rekonstrukciójának és egy második vágány építése miatt a Dugo Selo - Novska vasútvonalat Dugo Selo és Ivanić-Grad állomások között péntek 0:40-től vasárnap 23:00-ig lezárják a forgalom elől – írta a dnevnik.hr a Horvát Vasutak közlése alapján.

_DSD6285 horvát vasút
Járatkésések, járattörlések lesznek egy fontos horvát vasúti vonalon

Ebben az időszakban egyes vonatok helyett buszok közlekednek. 

A Zágráb főpályaudvartól Dugo Selóig és Novskáig tartó útvonalakon pedig mindkét irányban szünetel a vasúti közlekedés.

Az utasok a HŽ Infrastruktura és a HŽ Passenger Transport weboldalain, valamint az állomásokon és a megállókban találhatnak további információkat a rendkívüli közlekedési szabályokról.

A rendkívüli menetrend miatt késésekre lehet számítani, amelyekért a vasút társaság elnézést, türelmet és megértést kér az utasoktól.

Ez idő alatt munkálatokat végeznek a Dugo Selo - Prečec közötti új vasúti szakasz építésén is. A 200 millió eurós és uniós társfinanszírozású projekt befejezésével a Dugo Selo és Križevci közötti vasútvonal kétvágányúvá válik, és akár 160 km/h sebességre is képes lesz. Ezen a szakaszon mindkét vágány várhatóan az év végére kerül forgalomba, a munkálatok várhatóan 2026-ra fejeződnek be.

Kiderült, hol éri meg jobban tankolni, Horvátországban vagy Magyarországon?

A dízel és a benzin is olcsóbb, mint Magyarországon, ezért ha már ott vagyunk, érdemes lehet a horvát kutakat választani. A horvátországi üzemanyagárak alacsonyabbak, mint a magyarok.  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu