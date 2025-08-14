Hosszú évek óta vártak erre: gyomorforgató állapotokat szüntet meg a MÁV

„Nemrégiben bejelentettük, hogy megújul a belvárosi megálló. Álljunk meg itt egy szóra! A hírrel kapcsolatban lehet fantáziálni és vágyálmokat kergetni” – mondta Salgótarján alpolgármestere a Facebookon.
Fenyvesi Gábor úgy fogalmazott, hogy lehetne újra közvetlen gyorsvonat Salgótarján és Budapest között, de nem kell elfelejteni, hogy
az elmúlt egy évtizedben jó volt a vizeletszagú aluljáró, a kutyagumi mindenhol, a romokban lévő megálló és nem számított, hogy végig a vasút mentén milyen állapotok uralkodnak.
– jelentette ki az alpolgármester.
Hozzátette, hogy valóban igaz, hogy megújul a belvárosi megálló, elsőként a mosdókat korszerűsítik majd. „Azokért dolgozunk, akik támogatják azokat a lépéseket, amelyek előre viszik a várost. Nem a fotel forradalmárokért” – közölte.
Az év elején Lázár János a 10 pontos vállalásában jelentette be, hogy a MÁV csoport összes mosdóját egytől egyig felújítják.
Az építési és közlekedési miniszter elmondta, hogy
a mosdók felújítása 6,5 milliárd forintba kerül: ezt az összeget belső forrásból teremtették elő.
A Világgazdaság azt is megírta, hogy a mosdók felújítása mellett a MÁV összesen 36 állomás megújítását is tervezi. A MÁV csoport 14 vármegyében
15 milliárd forintból újítja meg az állomásokat, amelyet saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásában valósít meg.
A legtöbb helyen az állomás környezete is átalakul, és ahol szükséges fejlesztik az utastájékoztatást is. Lesznek olyan helyszínek, ahol a peronra vezető aluljárók és lépcsőket is felújítják, és egy új megállóhelyet is építenek.
