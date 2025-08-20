Megérkezik az ítéletidő Magyarországra délről, az ünnep utánra készítsük az esőkabátot

Erre főképp az ország déli vármegyéiben érdemes felfigyelni: veszélyjelzést adott ki szerdán a HungaroMet Zrt. Tőlünk délre már ezrével csapkodnak a villámok.
A rossz idő csütörtökön érkezik várhatóan, az augusztus 20-a ünnepnapot nem teszi tönkre.
Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére heves zivatarok csaphatnak le csütörtökön – írta az MTI a a HungaroMet tájékoztatása alapján.
A villámlások mellett kockázatot , hogy a zivatarokkal együtt szél és jégeső is érkezk. Az említett üt vármegyére ezért másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adtak ki.
Az ország többi részére is van figyelmeztetés, de csak elsőfokú, azaz sárga. Az öt déli megyén kívül felhőszakadás lehet Pest, Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben is, a riasztás sárga. Rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó hullhat a záporokból, zivatarokból.
Csütörtökön Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett alakulhat, ezért ezekre a területekre magas középhőmérséklet miatt is adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.
Ötezer villám csapott le Horvátországra, riasztást adtak ki az Isztriára, ez érkezik dél felől
Narancssárga riasztást adtak ki Horvátországban szerdára az Isztriai- és a Kvarner-öböl térségeire. Itt egy erős ciklon hatására heves záporok, viharos szél, villámárvizek és több ezer villámcsapás kíséri a lehűlést.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.