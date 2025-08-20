Megérkezik az ítéletidő Magyarországra délről, az ünnep utánra készítsük az esőkabátot

Erre főképp az ország déli vármegyéiben érdemes felfigyelni: veszélyjelzést adott ki szerdán a HungaroMet Zrt. Tőlünk délre már ezrével csapkodnak a villámok.

Időjárás: gyökeres változás követheti augusztus 20-át, elkélhet az esőkabát, az esernyőt talán elviszi a szél Fotó: NurPhoto via AFP

A rossz idő csütörtökön érkezik várhatóan, az augusztus 20-a ünnepnapot nem teszi tönkre.

Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére heves zivatarok csaphatnak le csütörtökön – írta az MTI a a HungaroMet tájékoztatása alapján.

A villámlások mellett kockázatot , hogy a zivatarokkal együtt szél és jégeső is érkezk. Az említett üt vármegyére ezért másodfokú, azaz narancs figyelmeztetést adtak ki.

Az ország többi részére is van figyelmeztetés, de csak elsőfokú, azaz sárga. Az öt déli megyén kívül felhőszakadás lehet Pest, Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben is, a riasztás sárga. Rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó hullhat a záporokból, zivatarokból.

Csütörtökön Békés és Csongrád-Csanád vármegyékben a napi középhőmérséklet 25 Celsius-fok felett alakulhat, ezért ezekre a területekre magas középhőmérséklet miatt is adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Csütörtökön a reggeli, délelőtti órákban az ország északkeleti részein még lehetnek zivatarok.

Átmeneti szünet következik, de a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb zivatarhullám érkezhet. Ezekhez viharos–óránként 60-80 kilométeres sebességű – széllökések társulhatnak és kisebb méretű jég is.

Főleg délen érdemes heves zivatarokra, viharos széllökésekre, felhőszakadásra, jégesőre számítani. A késő délutáni, esti órákra a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek.

A késő esti óráktól a zivatarok enyhülnek, de el teljesen nem vonulnak.