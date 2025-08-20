Vihar nem zavarja meg a tűzijátékot, de érkezőben a zivatarok a születésnapos Magyarországra

Szerdán ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal – tájékoztatott a Köpönyeg.hu a több napra előre vetített időjárás-előrejelzésében.

Ilyen időjárás várható a hét további részében / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Ma a "szokásos" Szent István napi időjárásban lesz részünk, abban az értelemben, hogy délutánig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időnk lesz az ország területén élénk déli, délnyugati széllel. A csúcsérték nagyrészt 30 és 35 fok között alakul. Délutántól azonban nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és estétől, késő estétől az ország északnyugati felén növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, éjfélig azonban még ott is jellemzően kevés helyen fordulhatnak elő. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) kísérheti – közölte Facebook-oldalán az állami időjárás-előrejelzés szolgáltató, a Hungaromet.

Azaz a budapesti tűzijátékot várhatóan nem zavarja meg zivatar.

A hét végére kellemes nyári idő tartományába csúszik le a hőmérséklet

Csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. északnyugatira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! északnyugaton 24, délkeleten 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az északnyugati szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.