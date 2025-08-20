Deviza
EUR/HUF394.48 +0.16% USD/HUF338.87 +0.17% GBP/HUF457.25 +0.23% CHF/HUF419.29 +0.13% PLN/HUF92.78 -0.01% RON/HUF77.98 +0.19% CZK/HUF16.11 +0.05% EUR/HUF394.48 +0.16% USD/HUF338.87 +0.17% GBP/HUF457.25 +0.23% CHF/HUF419.29 +0.13% PLN/HUF92.78 -0.01% RON/HUF77.98 +0.19% CZK/HUF16.11 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
hőség
időjárás-előrejelzés
augusztus 20. tűzijáték
meleg
időjárás

Vihar nem zavarja meg a tűzijátékot, de érkezőben a zivatarok a születésnapos Magyarországra

Szerdán és a hét második felében is folytatódik a nyári meleg. Az időjárás várhatóan kegyes lesz az augusztus 20-i, dunai tűzijáték idején, és nem zavarja meg az eseményt. A hét közepén még országos hőség lesz, a hétvégére azonban már legfeljebb 25 fokot mérhetünk.
VG
2025.08.20., 08:55

Szerdán ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de zivatar, zápor csak estefelé a nyugati tájakon alakulhat ki. Országos hőség lesz 30-35 fokkal – tájékoztatott a Köpönyeg.hu a több napra előre vetített időjárás-előrejelzésében.

időjárás, kánikula, forróság, hőség, nyár, időjárás
Ilyen időjárás várható a hét további részében / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Ma a "szokásos" Szent István napi időjárásban lesz részünk, abban az értelemben, hogy délutánig napos, gomolyfelhős, csapadékmentes időnk lesz az ország területén élénk déli, délnyugati széllel. A csúcsérték nagyrészt 30 és 35 fok között alakul. Délutántól azonban nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik fölénk, és estétől, késő estétől az ország északnyugati felén növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, éjfélig azonban még ott is jellemzően kevés helyen fordulhatnak elő. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) kísérheti – közölte Facebook-oldalán az állami időjárás-előrejelzés szolgáltató, a Hungaromet.

Azaz a budapesti tűzijátékot várhatóan nem zavarja meg zivatar.

A hét végére kellemes nyári idő tartományába csúszik le a hőmérséklet

Csütörtökön délnyugat felől több hullámban várható zápor, zivatar. A délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. északnyugatira fordul és megerősödik a szél. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! északnyugaton 24, délkeleten 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Újabb zápor, zivatar főleg a középső és a keleti tájakon fordul elő. 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

Szombaton napos, gomolyfelhős idő várható. Kicsi az esély záporra. Az északnyugati szél erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

Időjárás

Időjárás
871 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
időjárás-előrejelzés

Vihar nem zavarja meg a tűzijátékot, de érkezőben a zivatarok a születésnapos Magyarországra

A hőség után jön a kellemes meleg.
2 perc
Karácsony Gergely

Lakhatási vita Budapesten: Szentkirályi Alexandra szerint Karácsonyék hat éve tétlenek, a kormány valódi megoldásokat kínál

Szerinte az Otthon Start programmal viszont a kormány új esélyt ad a fiataloknak.
5 perc
forint árfolyam

Befektetésre ajánlják a forintot Amerikában, és hogy miért, azt nem találnánk ki

Igen, Ukrajna, de mi van még?

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.