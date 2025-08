A szomszédban tojásnyi jég hullt, hozzánk durva esők érkeznek

Tojás nagyságú jég esett a délnyugati szomszéd Szlovéniában, az intenzív zivatarok a magyar határra érnek, ezért narancs riasztás lép életbe a határhoz közeli magyar járásokban – közölte szombaton a HungaroMet. Elromlik az időjárás.

Időjárás: nyugatról érkeznek a zivatarok, és vonulnak kelet felé, jéghullás is kísérheti őket Fotó: NurPhoto via AFP

A másodfokú riasztást most Vas és Zala vármegye egyes járásaira adták ki, a következő órákban Magyarországon is heves zivatarok lehetnek villámlással, széllel, és nálunk is pűárosulhat mindezekhez jégeső is.

Az esti órákban az előrejelzés szerint – írja az MTI – az Északi-középhegységben jelen lévő cellák mellett nyugat, délnyugat felől a Dunántúlt is zivatarok érik el a frontzónához kapcsolódva. Ezek akár rendszerbe is szerveződhetnek.

Ezt követően fokozatosan kelet felé vonulnak a zivatarok. Éjszaka már a középső országrészben is belefuthatunk zivatarba, vasárnap pedig már keleten is.

Északnyugat felől azonban stabilizálódni kezd az idő, északnyugati irányból érkezően.

A hét végi zivatarokat viharos szél, apróbb szemű jég kísérheti, főleg északnyugaton szombat este. Éjszaka felhőszakadás is jöhet.

A Köpönyeg előrejelzése szerint a hőmérsékelt is lehűl néhány fokkal vasárnapra, majd a hét elejétől újra emelkedésnek indul.