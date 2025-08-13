Deviza
Európában befűtöttek – a brutális hőhullám mellett bozóttüzek perzselik a kontinenst

A példátlan magas hőmérséklet Délnyugat-Franciaországban, Horvátországban, Olaszországban és Spanyolországban okoz nehézséget. A hőség mellett az erdőtüzek is gondot jelentek.
Andor Attila
2025.08.13, 10:09
Frissítve: 2025.08.13, 10:38

Csaknem eléri a 40 fokot a hőmérséklet Európa egyes részen. A Météo France szerint a régióban a „gyakran figyelemreméltó, sőt példa nélküli maximumhőmérsékletek” 12 Celsius-fokkal haladták meg az elmúlt évtizedek átlagát – írja a The Guardian.

időjárás
Dél-Franciaországban a szökőkutakban hűsölnek a brutális időjárás miatt / Fotó: AFP

Horvátországban Sibenikben 39,5 Celsius-fokos, Dubrovnikban 38,9 Celsius-fokos hőmérsékleti rekordokat mértek, miközben nagy erdőtüzek tomboltak a tengerpartjainál és a szomszédos balkáni országokban is. Irakban, az 50 Celsius-fok feletti hőmérséklet országos áramszünetet okozott.

Európán túl Kanadában is több tucat hőmérsékleti rekord dőlt meg.

Az Északi-sarkkörön túl tartósan 30 fok feletti hőmérséklet uralkodott.

Spanyolországban inkább a hőhullám hossza és területi kiterjedése okoz gondot, itt kevesebb hőmérsékleti rekord dőlt meg. Franciaország délnyugati részén a meteorológiai állomások csaknem fele 40 fok feletti hőmérsékletet regisztrált. Lauriane Batté, a Météo France klímakutatója szerint

sajnos ez várható volt.

Mint mondta, a Franciaországban 1947 óta tapasztalt 51 hőhullám több mint fele az elmúlt 15 évben történt. „Ez egyértelműen annak a jele, hogy az éghajlat melegszik.”

Bozóttüzek nehezítik a helyzetet

Az európai hőség kiszárította a növényzetet, és lehetővé tette a bozóttüzek terjedését, amit a tudósok az éghajlati viszonyok Molotov-koktéljának neveznek. Az EU tűzvédelmi tudósai erre a hétre különösen súlyos kockázatokat látnak Dél-Európa nagy részén. Eddig több mint 400 ezer hektárnyi területet égettek fel az erdőtüzek Európában, 87 százalékkal többet az elmúlt két évtized ezen időszakára vonatkozó átlagnál.

A kutatók becslése szerint a veszélyes hőmérséklet Európában évente 8000-80 000 emberrel többet fog megölni az évszázad végére.

A múlt héten a Meteorológiai Világszervezet közölte, hogy az erdőtüzek és a rossz levegőminőség súlyosbítják a szélsőséges hőség egészségre gyakorolt negatív hatásait. Augusztus első hetében Nyugat-Ázsia, Dél- és Közép-Ázsia, Észak-Afrika nagy részén, Dél-Pakisztánban és az Egyesült Államok délnyugati részén a hőmérséklet meghaladta a 42 Celsius-fokot, egyes területeken pedig meghaladta a 45 Celsius-fokot is. 

Forróság idehaza is

Elsősorban a nyaralóknak lehet jó hír, hogy egészen a jövő hét végéig 30 fok feletti csúcshőmérséklet ígérkezik idehaza. 

Néhány napig pedig extrém melegre kell készülni, szombaton tetőzhet a forróság 37 fok körül.

Vasárnap egy enyhe hidegfront okozhat labilisabb légköri helyzetet, de alapvetően megmarad a „nyaralóidő”. A tartós kánikula közepette bizonyosan erősödik az aszály. Országos tűzgyújtási tilalom van érvényben – egyelőre nincs is esély a korlátozás feloldására.

Időjárás
