Kánikula után érkezik a hidegfront - ez az időjárás várható

Tetőzik a hőség. Szombaton nagy területen 27 fok felett, az ország középső és déli részein 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű - írja a met.hu az időjárás előrejelzésében. A Köpönyeg.hu tájékoztatása szeirnt, az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek.

Változatos időjárás várható - sok helyen érdemes esernyőt vinni magunkkal. Fotó: Cseh Gábor

Vasárnap

Egy gyenge hidegfront hatására szórványos zápor, zivatar kialakulása valószínű. Az ÉNy-i szél több helyen is megerősödhet. A hőség enyhül, 29-36 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek.

Hétfő

Újra napsütéses időre készülhetünk, csapadék nem várható. A hőség visszatér: 30-32 fok között maradnak a maximumok.

Kedd

Többnyire derült, vagy enyhén felhős idő lesz, csapadék nem várható. Az északi szél helyenként megélénkül. Délután 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerda, augusztus 20.

Továbbra is nagyrészt napos időre számíthatunk, csupán néhol jelenhetnek meg gomolyfelhők. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé is erősödhet. A hőmérséklet hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között változik.

Csütörtök

Erősen felhős az ég, és egyre több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet 35 fok körül alakul, azonban az ÉNy-i tájakon 25 fok körüli értékek várhatók. Emellett megerősödik az ÉNy-i szél.