Új katonai ellenfél tűnt fel Kína ellen: mostantól bármelyik részét elérheti nukleáris robbanófejjel – bemutatták az Agni-5 rakétát

India sikeresen tesztelt egy ballisztikus rakétát, amely elérheti Kína bármely részét. A hatóságok közölték, hogy az Agni-5 típusú rakéta minden működési és műszaki paramétert teljesített.
VG/MTI
2025.08.21, 09:00
Frissítve: 2025.08.21, 09:18

India szerdán bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát, amely üzembe helyezése után nukleáris robbanófejjel elérheti Kína bármely részét.

ISRO PSLV C61 India Új katonai ellenfél tűnt fel Kína ellen: mostantól bármelyik részét elérheti nukleáris robbanófejjel – bemutatták az Agni-5 rakétát
Fotó: The Times of India via AFP

Az Agni-5 típusú rakétát sikeresen indították Orisza államból, India keleti részén. A hatóságok közölték, hogy a rakéta minden működési és műszaki paramétert teljesített. India és Kína, a világ két legnépesebb országa Dél-Ázsia befolyásáért verseng. Kapcsolataik 2020-ban romlottak meg, miután véres összecsapás történt a két ország határán.

India az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Japánnal együtt tagja a Quad (Négyek) nevű biztonsági szövetségnek, amelyet Kína ellensúlyának tekintenek. Az elmúlt időszakban azonban a két ország közeledni kezdett egymáshoz, tavaly októberben Narendra Modi indiai miniszterelnök öt év után először találkozott Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel egy oroszországi csúcstalálkozón. 

Modi várhatóan a hónap végén teszi első látogatását Kínába 2018 óta, hogy részt vegyen a regionális biztonsági szervezet, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján.

India és Kína összeborulna: a határviszályok helyett szövetséget kötne a két atomhatalom

Narendra Modi indiai miniszterelnök a héten Újdelhiben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, ahol folyamatos előrelépésről beszélt a kétoldalú kapcsolatokban, és várhatóan személyesen is Pekingbe utazna, hogy kibővítse az országok közti párbeszédet. Ez lesz az első alkalom 2017 óta, hogy Modi hivatalos útra megy Kínába.

