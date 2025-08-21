Új katonai ellenfél tűnt fel Kína ellen: mostantól bármelyik részét elérheti nukleáris robbanófejjel – bemutatták az Agni-5 rakétát

India szerdán bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát, amely üzembe helyezése után nukleáris robbanófejjel elérheti Kína bármely részét.
Az Agni-5 típusú rakétát sikeresen indították Orisza államból, India keleti részén. A hatóságok közölték, hogy a rakéta minden működési és műszaki paramétert teljesített. India és Kína, a világ két legnépesebb országa Dél-Ázsia befolyásáért verseng. Kapcsolataik 2020-ban romlottak meg, miután véres összecsapás történt a két ország határán.
India az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Japánnal együtt tagja a Quad (Négyek) nevű biztonsági szövetségnek, amelyet Kína ellensúlyának tekintenek. Az elmúlt időszakban azonban a két ország közeledni kezdett egymáshoz, tavaly októberben Narendra Modi indiai miniszterelnök öt év után először találkozott Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel egy oroszországi csúcstalálkozón.
Modi várhatóan a hónap végén teszi első látogatását Kínába 2018 óta, hogy részt vegyen a regionális biztonsági szervezet, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján.
India és Kína összeborulna: a határviszályok helyett szövetséget kötne a két atomhatalom
Narendra Modi indiai miniszterelnök a héten Újdelhiben találkozott Vang Ji kínai külügyminiszterrel, ahol folyamatos előrelépésről beszélt a kétoldalú kapcsolatokban, és várhatóan személyesen is Pekingbe utazna, hogy kibővítse az országok közti párbeszédet. Ez lesz az első alkalom 2017 óta, hogy Modi hivatalos útra megy Kínába.
