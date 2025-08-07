Rendkívüli bejelentést tett Netanjahu a gázai háborúról: Izrael szembefordul a világgal, megkezdi a totális műveletet

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael átveszi az irányítást a Gázai övezet fölött a harcok lezárulását követően. A politikus szerint a megszállás nem tartana örökké, egy biztonsági zónát hoznának létre, majd átadnák a hatalmat egy civil vagy katonai adminisztrációnak, amely nem ellenséges Izraellel szemben.

Fotó: AFP

A tervet Netanjahu a Fox Newsnak adott interjúban ismertette. A művelet hónapokig is eltarthat, aminek következtében elfoglalnák a teljes Gázai övezetet, beleértve Gáza városát. A lépés akár egymillió palesztin kitelepítését vonhatja magával és súlyosbíthatja az enklávé humanitárius válságát.

Az izraeli katonai vezetés ellenzi az elképzelést, mivel a teljes megszállás veszélyeztetheti a túszokat és a civileket, valamint kockázatot jelenthet a nemzetközi kapcsolatokra nézve. Amiatt is aggódnak, hogy a tervekkel ellentétben elhúzódhat a hadművelet, ami növelné a veszteségeket és a költségeket.

A túszok családjai és a közvélemény megosztott, egyesek a fogvatartottak biztonságos szabadon engedése érdekében a tűzszünetet támogatják. Netanjahu javaslata szembemegy a nemzetközi felhívásokkal, amelyek tűzszünetre szólítják fel a feleket.

Keir Starmer brit miniszterelnök például kijelentette: ha addig Izrael nem egyezik bele a gázai tűzszünetbe, és nem teljesít több más feltételt, akkor szeptemberben Nagy-Britannia elismeri a palesztin államot. Korábban Emmanuel Macron francia elnök – kiváltva Izrael és az Egyesült Államok haragját – jelentette be: Párizs arra készül, hogy hamarosan elismeri a palesztin államot.