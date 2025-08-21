Deviza
EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.53 +0.85% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.3 +0.3% PLN/HUF93.13 +0.27% RON/HUF78.45 +0.53% CZK/HUF16.13 +0.12% EUR/HUF396.35 +0.48% USD/HUF341.53 +0.85% GBP/HUF458.09 +0.46% CHF/HUF422.3 +0.3% PLN/HUF93.13 +0.27% RON/HUF78.45 +0.53% CZK/HUF16.13 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15% BUX106,091.94 -0.42% MTELEKOM1,980 -0.2% MOL3,008 +0.07% OTP30,710 -0.84% RICHTER10,750 +0.09% OPUS581 -0.85% ANY7,880 -2.96% AUTOWALLIS162 +1.57% WABERERS5,200 -1.89% BUMIX9,218.71 -0.19% CETOP3,608.48 +0.14% CETOP NTR2,248.91 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
izraeli háború
Gázaváros
Izrael
Benjamin Netanjahu

Miután lerohanta Gázavárost, Izrael azonnali tárgyalás kezdeményez – ezek a feltételi

Benjámin Netanjahu bejelentette, hogy azonnali tárgyalásokat kezd a túszok szabadon engedéséről és a háború befejezéséről. Izrael legújabb katonai akciója eddig sikeres.
VG/MTI
2025.08.21, 22:07

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy Izrael azonnali tárgyalásokat kezd a palesztinok lakta Gázai övezetben fogva tartott valamennyi izraeli túsz kiszabadítása és a közel két éve tartó háború – Izrael számára elfogadható feltételek között történő – befejezése érdekében.

Benjámin Netanjahu: Izrael azonnali tárgyalásokat kezd a túszok szabadon engedéséről és a háború befejezéséről
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök / Fotó: Celal Gunes / AFP

A Gázai övezetben szolgálatot teljesítő katonák előtt mondott beszédében a miniszterelnök közölte, hogy találkozik a parancsnokokkal, hogy jóváhagyják a Gázaváros elfoglalását és a Hamász palesztin terrorszervezet teljes legyőzését célzó terveket.

„Ugyanakkor utasításokat adtam, hogy kezdjék meg az azonnali tárgyalásokat valamennyi túsz elengedése és a háború Izrael számára elfogadható feltételek között történő befejezése érdekében. A döntő szakaszban vagyunk” – jelentette ki Benjámin Netanjahu.

Izraeli háború: megkezdődött Gázaváros ostroma – ezrek menekülnek az IDF offenzívája elől

Gázaváros keleti negyedeiben, köztük Zeitounban és Szabrában, családok ezrei indultak útnak a hét közepén, miután az izraeli hadsereg bejelentette: megkezdődött a szárazföldi offenzíva első szakasza. A városban több mint egymillió palesztin él, és az elmúlt napokban intenzív légicsapások, tüzérségi támadások rázták meg a kerületeket.

Izrael védelmi minisztere kedden hagyta jóvá a hadművelet előkészítését, a kormány pedig a napokban dönthet a teljes támadásról. Benjamin Netanjahu miniszterelnök közölte: „rövidíti a határidőket”, és Gázaváros elfoglalása „a terrorizmus utolsó erődjeinek a felszámolása”. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint három dandár már a város peremén harcol, és föld alatti alagutakban is fegyverraktárakat találtak.

Izraeli háború

Izraeli háború
2527 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu