Az ENSZ ismét nekitámadt Izraelnek, éhínséget hirdettek a Gázai övezetre

Hivatalosan is éhínséget állapított meg a Gázai övezet egyes részein pénteken az Integrált Élelmiszer-biztonsági Skála (IPC) nevű, ENSZ-szervezeteket, kormányokat, segélyszervezeteket és más csoportokat tömörítő koalíció, hangsúlyozva: félő, hogy az éhínség az övezet más részeire is átterjedhet. A római székhelyű szervezet úgy tudja, 514 ezren – a gázai palesztinok csaknem negyede – szenved éhínségtől, ez a szám pedig szeptember végéig akár 641 ezerre is emelkedhet. Izrael éppen a napokban indított katonai inváziót a térségben.

Az izraeli támadás után rosszabbra fordult a helyzet Gázában / Fotó: Ahmad Salem / Bloomberg

Az IPC adatai szerint az éhínség az övezet északi részén lévő Gázavárosban augusztus 15-én kezdődött, és félő, hogy a következő hónapban átterjed a térség középső részén található Deir el-Balah és a déli Hán Júnisz környékére is – írta a Bloomberg.

A bejelentést nem sokkal azt követően tették, hogy az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália, valamint több európai ország is felhívta a figyelmet arra, hogy a Gázai övezetben elképzelhetetlenül súlyossá vált a humanitárius helyzet az Izrael és az övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet között csaknem két éve dúló háború nyomán.

Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa a bejelentésre reagálva azt vetette az izraeli vezetés szemére, hogy az éhínség a kormány döntéseinek egyenes következménye, hangsúlyozva, hogy az éhínség hadviselési módszerként való használata háborús bűncselekménnyel ér fel.

Háttér: Izrael viszonya rendkívül feszült az ENSZ-szel, jelenleg a gázai háború miatt, de korábban is rendszeresen bírálták egymást.

Izrael tagadja az ENSZ állításait

Genfi sajtótájékoztatóján Tom Fletcher, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese felszólította Benjámín Netanjáhú izraeli kormányfőt, hogy nyittassa meg a gázai átkelőket, és tegye lehetővé a humanitárius segélyek bejutását az övezetbe. Az izraeli hadsereg palesztin polgári ügyek koordinálásával foglalkozó részlege (COGAT) az X-en közzétett videóüzenetében megalapozatlannak nevezte az ENSZ állítását, az erről szóló jelentést pedig részrehajlónak minősítette, amely a Hamász által terjesztett hazugságokon alapul.