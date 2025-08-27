Mostantól bárki kiszámolhatja magának egy kattintással, mennyivel csökkenne a fizetése a Tisza-adóval – itt az új kalkulátor

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerda délutáni Facebook-bejegyzésében élesen bírálta Magyar Péter és a Tisza Párt adópolitikai elképzeléseit. A tárcavezető szerint a többkulcsos adórendszer a középosztályt és a családokat sújtaná leginkább.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) vezetője egy táblázatot is megosztott arról, hogy számításai szerint mekkora bruttó kereset esetén mennyivel lenne magasabb a személyi jövedelemadó mértéke.
Szerda délután már megjelent egy ingyenes online kalkulátor, amelyben bárki megadhatja jelenlegi bruttó fizetését, és az oldal kiszámolja, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított szja-javaslat életbe lépése esetében mennyivel nőne az adó mértéke, és ezáltal mennyivel csökkenne a fizetés.
A https://www.tiszaado.hu/ oldalt egy magánszemély regisztrálta, a szóban forgó kalkulátoron kívül más nem található rajta. Azt ugyanakkor érdemes megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy a kalkulátor módszertanilag máshogy számol, mint Nagy Márton, ugyanis nem a többkulcsos adórendszer esetében megszokott progresszív, vagyis sávos adózást alkalmazza, hanem a teljes fizetést a lehető legmagasabb szja-kulccsal számolja, a határ alatti értékeken nem az alacsonyabb sávval szorozza be. A javaslat kapcsán eddig a progresszív adózás szerepelt a hírekben.
Mint ismert, kedden az Index egy a birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés alapján számolt be róla, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt. A lap azt írta, hogy a párt gazdasági kabinetjének tervei szerint egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne. Az ügy nagy sajtóvisszhangot kapott, a Tisza Párt közleményében tagadta, hogy a dokumentumban szereplő terveket megvalósítaná.
