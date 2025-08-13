Kánikula: harmadfokú hőségriasztás adtak ki az ország teljes területére

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17 -én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére. A fokozott hőterhelés miatt különösen fontos, hogy mindenki betartsa az egészségvédelmi és biztonsági ajánlásokat – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
A rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A hétvégére és a nyári szabadtéri programokra – fesztiválokra, sporteseményekre, strandolásra – indulóknak érdemes tudatosan felkészülni a kánikulára. A legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot vagy hűtött helyiséget.
A Katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra is:
kiemelten fontos, hogy gyermekeket, időseket, betegeket vagy háziállatokat soha ne hagyjanak zárt járműben, még rövid időre sem.
A járművek belső hőmérséklete percek alatt életveszélyes szintre emelkedhet. Ha bárki autóban hagyott embert vagy állatot lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.
Utazás vagy kirándulás során, illetve fesztiválon célszerű jól zárható hűtőtáskában tárolni az élelmiszereket.
Vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben – emlékeztettek közleményükben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Idén már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter.
A nagy hőségben csökkenhet a kémény huzathatása, ezért ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, szén-monoxid keletkezhet. Idén nyáron már 245 helyre riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt.
Ne feledjük: a kisgyermekek, idősek és krónikus betegek különösen érzékenyek a hőterhelésre. Gondoskodjunk róluk, és figyeljünk egymásra – a hőségben az odafigyelés és a megelőzés életet menthet.
