Visszatér a kánikula a következő napokban – még tán sok is lesz belőle

Míg szerda délután és este még kellemes, 30 fok alatti idő vár ránk enyhe szellőkkel, csütörtökön már a napsütés fogja uralni az időjárást, melyet csak fátyolfelhők zavarnak meg, csapadék nélkül. A levegő ekkor még csak 30-32 fokig melegszik fel.

Visszatér a kánikula a következő napokban / Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-bihari Napló

Pénteken azonban a hőmérő higanyszála már akár 36 fokig is felkúszhat a Köpönyeg.hu előrejelzése szerint, ugyanis ragyogóan napos, száraz időre van kilátás. Szombaton ennél is tovább fokozódik a hőhullám, miközben szinte semmi sem zavarja majd a napsütést. A hőség ekkor már a 37-38 fokot is elérheti majd, míg vasárnap már szinte sok is lesz már a kánikulából,

akár 40 fokos forróság is lehet.

Az elmúlt napok enyhe, friss időjárása után tehát a következő napokban országszerte fokozatosan visszatér a kánikula, sok napsütéssel, csapadék nélkül.