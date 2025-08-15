Deviza
magyar űrhajós
Kapu Tibor
Millenáris Park
NASA
beszámoló
Axiom Space

Kapu Tibor végre hazatér Magyarországra: megvan, mikor és hol áll ki a nyilvánosság elé

A magyar űrhajós sikeresen befejezte rehabilitációját, és napokon belül visszatér Magyarországra. Alig hogy hazatér, Kapu Tibor már élménybeszámolót is fog tartani a Millenáris Parkban.
2025.08.15, 13:00
Frissítve: 2025.08.15, 13:07

Sokáig nem lehetett tudni, Kapu Tibor mikor érkezik haza Magyarországra az Axiom–4-küldetést után, azonban most kiderült: a magyar űrhajós múlt héten sikeresen befejezte houstoni rehabilitációját, ezt követően pedig augusztus 18-án, azaz jövő hétfőn 11 órakor landol a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – tudta meg az Origo. Kapu Tibor alig ér haza, már jelenése lesz a Millenáris Parkban, ahol Cserényi Gyula tartalék űrhajóssal együtt számolnak be a felkészülésről és a misszióról.

Kapu Tibor hazatér: megvan, mikor áll ki a nyilvánosság elé
Kapu Tibor hazatér: megvan, mikor áll ki a nyilvánosság elé / Fotó: Facebook / Kapu Tibor

Kapu Tiborék küldetése és kutatása kimondottan fontos, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztos szerint az elvégzett munka jelentőségét a hétköznapi emberek is tapasztalni fogják életük során. A HUNOR program keretein belül elvégzett kísérletek olyan eredményeket produkálnak, amelyek hasznosíthatóak, piacképesek és földi technológiákba visszafordíthatók. Többek között a magyar kutatóűrhajós olyan búzát növesztett ki a Nemzetközi Űrállomáson, melyet még a Földön vetettek el és öntöztek meg először.

Alighogy hazatér, Kapu Tibor már részt fog venni a Millenáris Parkban egy nagy élménybeszámolón, ahol többek között arról fog beszélni, hogy

  • milyen volt a felbocsátás,
  • a dokkolás,
  • a kísérletek,
  • a vízre érkezés,
  • és milyen az élet a zéró gravitációban.

Az eseményen Cserényi Gyula tartalék űrhajós szintén megosztja tapasztalatait a felkészülésről, és hogy miként tudta a Földről támogatni társát.

