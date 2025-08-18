Deviza
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér

Kapu Tibor órákon belül landol Ferihegyen: különleges repülőgéppel hozza haza a kormány – nagyon készülnek Magyarországon

A második magyar űrhajós hétfőn délelőtt érkezik vissza Magyarországra. Kapu Tibort a Magyar Honvédség egyik Falconja hozza haza.
Németh Anita
2025.08.18, 08:11
Frissítve: 2025.08.18, 08:34

Kapu Tibor hétfő délelőtt érkezik haza a Magyar Honvédség kötelékébe tartozó Dassault Falcon 7X-szel. A második magyar űrhajós csaknem három hónapot töltött távol, hogy az Egyesült Államok területéről végrehajtsa az űrrepülést. 

Kapu Tibor
Kapu Tibor órákon belül landol Ferihegyen / Fotó: Facebook / HUNOR – Magyar Űrhajós Program 

A Spacejunkie facebookos oldalára hétfő hajnalban került ki a kép, amelyen Kapu Tibor a honvédségi utasszállítóval fényképezkedik, a kommentből az is kiderült, hogy akkor már az Észak-Atlanti-óceán felett járt.

Sokáig nem lehetett tudni, Kapu Tibor mikor érkezik haza Magyarországra az Axiom–4-küldetést után, azonban most kiderült: a magyar űrhajós múlt héten sikeresen befejezte houstoni rehabilitációját, ezt követően pedig augusztus 18-án 11 órakor landol a Liszt Ferenc nemzetközi tepülőtéren – írta a Világgazdaság.

Kapu Tiborék küldetése és kutatása kimondottan fontos, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztos szerint az elvégzett munka jelentőségét a hétköznapi emberek is tapasztalni fogják életük során.

A HUNOR program keretében elvégzett kísérletek olyan eredményeket produkálnak, amelyek hasznosíthatók, piacképesek és földi technológiákba visszafordíthatók. Többek között a magyar kutatóűrhajós olyan búzát növesztett ki a Nemzetközi Űrállomáson, melyet még a Földön vetettek el és öntöztek meg először.

Alighogy hazatér, Kapu Tibor már részt vesz a Millenáris Parkban egy élménybeszámolón, ahol többek között arról fog beszélni, hogy

  • milyen volt a felbocsátás,
  • a dokkolás,
  • a kísérletek,
  • a vízre érkezés,
  • és milyen az élet a zéró gravitációban.

Az eseményen Cserényi Gyula tartalék űrhajós szintén megosztja tapasztalatait a felkészülésről, és hogy miként tudta a Földről támogatni társát.

 

