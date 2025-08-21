Az oroszok megtámadták Kárpátalját, MiG–31-es vadászgépek szálltak fel: sok a sérült, a lakosságtól azt kérték, maradjanak otthon

Oroszország augusztus 21-én hajnalban rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna nyugati városait, köztük a kárpátaljai Munkácsot. A magyar határtól 35 kilométerre fekvő városban egy kereskedelmi telephelyet ért találat, amiben többen megsérültek, közölük tíz embert kórházba vittek – írja a Magyar Nemzet.

A héten több ukrán várost is támadás ért / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán légvédelem jelentései szerint orosz MiG-31-es vadászgépek is felszálltak, amelyek képesek hiperszonikus Kinzsal rakéták indítására. A hatóságok azt javasolták a lakosoknak, hogy tartsák csukva az ablakokat és maradjanak otthon.

Korábban, 2024 novemberében történt hasonló légitámadás Kárpátalján, de akkor nem történt személyi sérülés. Közben orosz források arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg újabb előrenyomulást ért el a Donyecki és a Dnyipropetrovszki területen: elfoglalták Szuheckoje és Pankovka falvakat a Pokrovszk irányában, valamint Novogeorgijevkát Dnyipropetrovszk megyében.

A haditudósítók szerint az orosz hadsereg nem rohamokkal próbálja bevenni a stratégiai fontosságú városokat, hanem elsősorban az ukrán logisztikai útvonalak és infrastruktúra megsemmisítésére összpontosít. Slavianszk környékén például Iszkander-rakétával érték az ukrán 3. rohamezred egyik ideiglenes állomáshelyét.

Eközben az orosz Killnet hackercsoport azt állítja, hogy hozzáfért az ukrán hadsereg veszteséglistáihoz, amelyek szerint a háború kezdete óta több mint 1,7 millió ukrán katona esett ki a harcokból, amit tagadott az ukrán vezetés.