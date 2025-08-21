Először szólalt meg Oroszország a Kárpátalját ért támadásról: megmagyarázták, miért lőtték Munkácsot

Megjelent az első nyilatkozat Kárpátalja orosz támadása kapcsán, amelyben az orosz védelmi minisztérium adott tájékoztatást. Ebben Munkácsot konkrétan nem nevesítették, de egyértelműen leírták, milyen akciókra és miért került sor az éjjel Ukrajnában.

Kárpátalja orosz támadása: először szólalt meg Moszkva / Fotó: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Oroszország augusztus 21-én hajnalban rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna nyugati városait, köztük a kárpátaljai Munkácsot. A magyar határtól 35 kilométerre fekvő városban egy kereskedelmi telephelyet ért találat. Tucatnyian megsérültek, közölük legalább tíz embert kórházba vittek.

Ukrán jelentések szerint orosz oldalon MiG–31-es vadászgépek is felszálltak, amelyek képesek hiperszonikus Kinzsal rakéták indítására, de drónokat is bevetettek a műveletben. A kárpátaljai hatóságok azt javasolták a lakosoknak, hogy tartsák csukva az ablakokat és maradjanak otthon.

Kárpátalja orosz támadása: először szólalt meg Moszkva

Az Interfax közlése szerint csütörtök délelőtt megjelent az első hivatalos tájékoztatás az orosz fél részéről, mi és miért történt Ukrajnában az éjjel. Az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma éjszakai csoportos támadásról számolt be ukrajnai célpontok ellen.

A közleményben az olvasható, hogy az orosz fegyveres erők a múlt éjszaka csoportos csapást mértek precíziós fegyverekkel és csapásmérő drónokkal

az ukrán hadiipari komplexum vállalataira,

az ezeket támogató energetikai létesítményekre,

a repülőtéri infrastruktúrára

és az ellenséges operatív-taktikai rakétarendszerek állásaira.

Azt is jelezték, hogy ezen felül az ukrán fegyveres erők lőszer- és felszerelésraktárai ellen is akciót intéztek. Ez alapján az valószínűsíthető, hogy a Munkácson szétlőtt – a tűz mintegy hétezer négyzetméteres területet tombolt – amerikai Flex gyár az oroszok tudomása szerint hadiipari tevékenységet folytathatott, ezért kerülhetett célkeresztbe.

Tény, hogy a Flextronics a világ egyik legnagyobb elektronikai bérgyártója, több mint 100 gyárat működtet különböző országokban.

A csapás teljesült, az összes kijelölt célpontot eltaláltuk

– zárta rövid nyilatkozatát az orosz hadügyi tárca.