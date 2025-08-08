Deviza
haláleset
magyar katonák
Szarajevó
Magyar Honvédség (MH)
EUFOR
tragédia

Tragédia: két magyar katona is életét vesztette

Rövid időn belül két magyar katona hunyt el: egy EUFOR-missziót teljesítő főtörzsőrmester Szarajevóban, valamint egy szakaszvezető, aki menetgyakorlat közben lett rosszul a Mátrában és életét vesztette.
VG/MTI
2025.08.08, 21:46

Kedden elhunyt egy magyar főtörzsőrmester, aki az EUFOR békefenntartó misszióban, Szarajevóban teljesített szolgálatot. A 47 éves katona 2024 augusztusa óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából. Az elhunyt hazaszállítását a Magyar Honvédség biztosította.

gyertya, candle katona
Tragédia: két magyar katona is életét vesztette / Fotó: New Africa / Shutterstock

Csütörtökön, Sirok és Kékestető között végrehajtott menetgyakorlat során a Magyar Honvédség egyik 29 éves szakaszvezetője rosszul lett, majd keringése leállt. A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt. 

A halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják.

A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt katonák családjainak és szeretteinek. Emléküket tisztelettel megőrizzük.

