Deviza
Hegyi Zsolt
BKK
MÁV-csoport
Keleti pályaudvar

Bezár a Keleti, a MÁV bemutatta, hogy segít ezt átvészelni az utasoknak

A MÁV csoport sűrített BKK-járatokkal, buszpótlással, interaktív térképekkel és frissített online menetrendekkel segíti az utasokat a zavartalan utazás érdekében. Augusztus 25-én egy hónapra lezárják a Keleti pályaudvart, ami jelentős változásokat hoz a vasúti közlekedésben.
VG
2025.08.08., 19:30
Fotó: Shutterstock

Augusztus 25-től négy héten át forgalmi szünet lesz a Keleti pályaudvaron, ami számos belföldi és nemzetközi vonat útvonalát érinti. A lezárás idején jelentősen módosul a menetrend a győri, pécsi, hatvani–miskolci és újszászi–békéscsabai vonalakon, valamint a nemzetközi járatoknál. A MÁV csoport és a BKK szoros együttműködésben készítette fel a közlekedési rendszert a változásokra: sűrítik a villamosjáratokat, buszpótlást biztosítanak, és megerősített helyszíni jelenléttel segítik az utasokat.

Budapest,,Hungary,-,May,13,,2016:,Facade,Of,Keleti,Station Keleti pályaudvar, MÁV, vonat, vasút, Budapest
Augusztus 25-én egy hónapra lezárják a Keleti pályaudvart, ami jelentős változásokat hoz a vasúti közlekedésben / Fotó: Adorján András / Shutterstock

Bezár a Keleti pályaudvar

A vasúttársaság mától interaktív térképekkel bővítette a mavcsoport.hu/keleti aloldalt, amelyen a főbb kiindulási állomásokra kattintva részletesen láthatók az alternatív eljutási lehetőségek. A térképek kiemelik azokat az átszállási pontokat is, ahonnan HÉV-, VOLÁN- vagy BKK-járatokkal lehet tovább utazni a célállomás felé. Az oldalon július végétől már elérhetők a főbb menetrendi változások, alternatív útvonaljavaslatok, valamint az ügyfélszolgálati és jegyvásárlási információk.

A módosított menetrendek mostantól a vágányzári aloldalon és a MÁV online felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu) is elérhetők, így az augusztus végi és szeptemberi utazások előre megtervezhetők. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: 

célunk, hogy a kellemetlenségeket a lehető legnagyobb odafigyeléssel enyhítsük, és minden utas egyszerűen, pontos információk birtokában szervezhesse meg utazását.

A vasúttársaság arra kéri az utazókat, hogy időben tájékozódjanak a változásokról a weboldalukon, és használják az interaktív eszközöket a gördülékeny közlekedés érdekében.

Keleti pályaudvar bezárása: Ukrajna figyelmeztetést adott ki - őket is sújtani fogja

A felújítás alatt nem érintik a vonatok az állomást. Márpedig a Keleti pályaudvarra több nemzetközi vonat is érkezik, többek között Ukrajnából is.

 

Országszerte

Országszerte
895 cikk

 

 

 

