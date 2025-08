Keleti pályaudvar bezárása: Ukrajna figyelmeztetést adott ki - őket is sújtani fogja

Nyár végén kezdődik a Keleti pályaudvar négy hétig tartó felújítása, melynek során 4,4 milliárd forintból mintegy 400-450 szakember részvételével újul meg Budapest egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. A munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken a meghibásodások, az üzemzavarok száma.

A Keleti pályaudvar nemzetközi forgalomnak is otthot ad/Fotó: Polyák Attila

Mivel azonban egy olyan pályaudvarról van szó, mely nemzetközi vonatokat is indít is fogad normál esetben, az augusztus 25-től szeptember 20-ig tartó munkálatok sem csak a magyarokat érintik majd. Az ukrán vasútársaság, az UZ már ki is adta közleményét, hogy

a változások két, Ukrajnában is közlekedő vonatot is érintenek majd, így azok menetrendje is módosul.

A Budapest-Kijev járat a Keleti helyett a Nyugati pályaudvarra érkezik majd és onnan is indul visszafelé, míg a Csap-Bécs vonalon közlekedő járat Budapesten csak a Kelenföldi pályaudvarion áll meg.

Az ukrán vasúttársaság még arra is felhívta az utasok figyelmét, hogy a Kelenföldi pályaudvaron és a Nyugati pályaudvaron jó a közlekedés, különös tekintettel a 4-es és 3-as metróra. Ahogy a Keleti pályaudvar felújításáról szóló közleményében a MÁV, úgy az UZ is azt kérte utasaitól, hogy figyeljék a változásokat és tájékozódjaanak a jegyvásárlás előtt.