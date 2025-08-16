Kiállt a hazai sajtó elé is Putyin, és időszerűnek, illetve nagyon hasznosnak nevezte alaszkai látogatását

„Az alaszkai látogatás időszerű és nagyon hasznos volt” – ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte augusztus 16-án az Anchorage-ban tartott orosz–amerikai tárgyalásokat követő moszkvai sajtótájékoztatóján.

Fotó: AFP

Az Izvesztya című orosz lap szerint Putyin azt mondta, hogy a Donald Trumppal folytatott tárgyaláson az együttműködés szinte minden területét megvitatták. „A beszélgetés nagyon őszinte és tartalmas volt. És véleményem szerint ez közelebb visz minket a szükséges döntésekhez” – mondta az orosz vezető.

Putyin és Trump találkozóját augusztus 15-én tartották az alaszkai Anchorage-ban. Az orosz elnök külügyi együttműködésért felelős különmegbízottja és az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője, Kirill Dmitrijev hangsúlyozta, hogy a vezetők közötti párbeszéd pozitív és konstruktív volt.

A Világgazdaság is beszámolt korábban arról, hogy Zelenszkij és európai vezetők tárgyaltak Donald Trumppal, miközben az amerikai elnök pénteken a Putyinnal folytatott tárgyalása után hazafelé repült Alaszkából. Trump produktívnak nevezte a találkozót, és jelezte, hogy felszólítja Zelenszkijt, hogy kössön megállapodást. Trump a hívás során azt mondta, hogy bár Ukrajnán múlik, hogy mit kezd a területével, Vlagyimir Putyin álláspontja nem változott, továbbra is azt akarja, hogy Kijev átadja az egész kelet-ukrajnai Donbász régió feletti ellenőrzést.

Volodimir Zelenszkij hétfőn a Fehér Házban találkozik Donald Trumppal. Az Ovális Irodában tett legutóbbi, februári látogatása a két vezető közötti szópárbajjal végződött, és oda vezetett, hogy az Egyesült Államok rövid időre felfüggesztette Ukrajnának nyújtott katonai segélyét, ami aláásta az ország harci képességeit. Trump és Zelenszkij azóta többször is találkozott, többek között a hágai NATO-csúcstalálkozón és a Vatikánban, és javították kapcsolatukat.