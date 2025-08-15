Az utasok biztonságának megóvása érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést rendelt el az elmúlt napokban kigyulladt buszok ügyében – közölte a hivatal pénteken az MTI-vel. A közlemény szerint aggasztó és elfogadhatatlan, hogy olyan BKV-járművek közlekednek Budapesten, amelyek veszélyt jelenthetnek az utasokra.

Kigyulladt buszok Budapesten: veszélyben az utasok élete, átfogó külső vizsgálatot kap a nyakába a BKV / Fotó: Kékfény / Facebook

A vizsgálat során ezért kiemelt figyelmet fordítanak a buszok műszaki állapotára, a telephelyekre, az ellenőrző berendezésekre, valamint a műszaki felülvizsgálatokat végző BKV-szakemberek munkájára is.

A héten három BKV-autóbusz gyullad ki: egy kedden, egy szerdán és egy csütörtökön. A főpolgármester közlése szerint 2022 óta nem volt ilyen esetre példa. Az első busz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán gyulladt ki. A lángok egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedtek. A busz négy utasa időben, még az egységek kiérkezése elhagyta a járatot. A második busz szerdán gyulladt ki, akkor Karácsony Gergely főpolgármester haladéktalan tájékoztatást kért a BKV vezetésétől.

A politikus azt is írta, hogy a legfontosabb az utasok és a dolgozók biztonsága, és mindent megtesznek azért, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő Budapesten. De mégis megtörtént,

csütörtökön egy harmadik busz is kigyulladt

nem messze az előző esettől, Budapest XII. kerületében, ezúttal az Alkotás utcai megállóban. A megállóban álló busz a fővárosi tűzoltók kiérkezésekor már nem lángolt; a tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték a felhevült motorteret és átvizsgálták a járművet. Senki sem sérült meg.