Budapest nem csak önmagára vert rá, hanem mindenkire: ilyen busztüzek voltak Európában – és a magyar fővárosban

Már az első, nagy feltűnést keltett, szerdai belvárosi tűz sokakban megszólaltatta a riadójelzőket, majd ezután egymás után még két busz gyulladt ki a fővárosban, aztán egy harmadik az M0 autópályán. A BKV vizsgálatot indított, bár előzetesen úgy gondolják véletlenszerű esetekről lehet szó, Karácsony Gergely főpolgármester azt emelte ki, hogy 2022 óta nem volt ilyen eset. Megnéztük, és összemértük, mi történt Budapesten, illetve az idén Európában ezen a téren, és azt találtuk, hogy ami a magyar fővárosban történt, az nem csak nálunk kirívó, és ha véletlen, akkor annak igen nagy. Tudnivaló: nem ismeretlen a probléma Európában, de ha úgy feltorlódik, mint most Budapesten, akkor eséllyel van életbevágóan fontos tennivaló.
Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg
– fogalmazott a közlemény, azzal, hogy az összes busz átvizsgálása következik.
Az idei eseteket néztük végig, és azt találtuk, hogy európai fővárosokban alig-alig volt példa az idén, és még ha az egyéb helyszíneket is végigvesszük, a budapesti sorozat példátlan.
Néhány eset nem fővárosokban is előfordult az idén, kis számban, Európában, és az interneten elérhető esetek száma vélhetően nem tér el jelentősen a ténylegesen megtörtént esetekéhez, hiszen a busztűz – ha általában sikerül is baj nélkül kimenekülniek az utasoknak –, olyan félelmetes jelenség, amiről a sajtó általában beszámol, az elszenvedői pedig szinte biztosan.
Hogy semmilyen meghajtás ne maradjon ki a példák közül, végezetül még egy cifra sztori: január 2-án a nyugat-franciaországi Danjoutinban nem kevesebb, mint hét, egyenként 700 ezer euróba került hidrogénmeghajtású busz pusztult el. Nem a forgalomban történt azonban a tűzoltók idegeit próbára tevő eset, hanem egy buszdepó égett le.
