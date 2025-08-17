Deviza
EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06% EUR/HUF394.79 -0.16% USD/HUF337.61 -0.07% GBP/HUF457.67 -0.09% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF92.64 -0.21% RON/HUF78.04 -0.06% CZK/HUF16.15 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
baleset
Karácsony Gergely
Budapest
főváros
busz
tűz

Budapest nem csak önmagára vert rá, hanem mindenkire: ilyen busztüzek voltak Európában – és a magyar fővárosban

Karácsony Gergely szerint 2022 óta nem volt ilyen esetre példa. A kigyulladt busz esetét gyors egymásutánban még kettő követte Budapesten, majd még egy az autópályán – még inkább aláhúzva, hogy a főpolgármesternek igaza van: csakhogy Budapest nem csak önmagára vert rá, Európára is.
Pető Sándor
2025.08.17., 13:18
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

Már az első, nagy feltűnést keltett, szerdai belvárosi tűz sokakban megszólaltatta a riadójelzőket, majd ezután egymás után még két busz gyulladt ki a fővárosban, aztán egy harmadik az M0 autópályán. A BKV vizsgálatot indított, bár előzetesen úgy gondolják véletlenszerű esetekről lehet szó, Karácsony Gergely főpolgármester azt emelte ki, hogy 2022 óta nem volt ilyen eset. Megnéztük, és összemértük, mi történt Budapesten, illetve az idén Európában ezen a téren, és azt találtuk, hogy ami a magyar fővárosban történt, az nem csak nálunk kirívó, és ha véletlen, akkor annak igen nagy. Tudnivaló: nem ismeretlen a probléma Európában, de ha úgy feltorlódik, mint most Budapesten, akkor eséllyel van életbevágóan fontos tennivaló. 

Kigyulladt buszok Budapesten: nem az a fajta tűz, ami Európában általában a legtöbb munkát adja a tűzoltóknak
Kigyulladt buszok Budapesten: nem az a fajta tűz, ami Európában általában a legtöbb munkát adja a tűzoltóknak  Fotó: Laszlo66 / shutterstock (Képünk illusztráció)

Kigyulladt buszok Budapesten: két nap, négy jármű

  1. A sorozatban az első eset szerdán történt, és már önmagában nagy port vert fel. Szerda dél körül hatalmas lángokkal égett, és teljesen ki is égett egy menetrend szerinti BKV-busz a belvárosban, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán.
  2. Csütörtökön reggel a Farkasréti temetőnél gyulladt ki egy BKV-busz, ekkor posztolt a főpolgármester. 
  3. A déli órákban ismét kigyulladt egy tömegközlekedési autóbusz nem messze a reggeli esettől, Budapest XII. kerületében, ezúttal egy Alkotás utcai megállóban. Ezt követő – teljes flottavizsgálat elrendeléséről szóló – közleményében a BKV ugyan nem kigyulladásról ír, hanem arról, hogy "füstölt a motortér", mindenesetre a tűzoltóknak kellett elhárítani a veszélyt.

Az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg

– fogalmazott a közlemény, azzal, hogy az összes busz átvizsgálása következik.

  1. És ezzel még mindig nem volt vége, sem a napnak, sem a buszkigyulladásoknak. Kigyulladt egy autóbusz az M0-s autóút déli szektorában, az M7-es autópálya csomópontjánál, az M1-es autópálya felé vezető oldalon – jelentette az Útinform.

Kigyulladt buszok Európában: egyáltalán nem tipikus, vagy trendszerű

Az idei eseteket néztük végig, és azt találtuk, hogy európai fővárosokban alig-alig volt példa az idén, és még ha az egyéb helyszíneket is végigvesszük, a budapesti sorozat példátlan.

  • Február 6-án Bukarestben egy STB (Societatea de Transport București) által üzemeltetett autóbusz kigyulladt a 381-es vonalon, a Mihai Bravu híd közelében, a Calea Văcărești és a Șoseaua Mihai Bravu kereszteződésénél. Aztán március 27-én egy másik autóbusz is kigyulladt a Bukaresti Északi Autóbusz-állomáson (Autobaza Nordului), egy parkoló Otokar márkájú, török gyártmányú busz égett.
  • Július 1-én Róma Prenestino negyedben gyulladt ki és égett ki az ATAC tömegközlekedési vállalat 18 méteres, egyéves hibrid busza, megrongálva a környező épületeket is. A busz tetején lévő elektromos alkatrészek gyulladhattak ki, nem zárták ki azt sem, hogy a hőség okozott rövidzárlatot. A hibrid buszokat azért állították forgalomba 2021-től, mert biztonságosabbnak gondolták őket, miután a megelőző években nagyon sok volt a busztűz: 2018-ban például 22. A jelenlegi budapesti sorozat okainak felderítéséhez esetleg érdemes tudakozódni, mik volt a korábbi római problémák okai.
  • Július 13-án Párizsban gyulladt ki egy RATP  üzemeltetette autóbusz a Berthier sugárúton, de erre csak egy Facebook-videó a forrás. Itt is érdemes viszont visszapörgetni az elmúlt évekig, ugyanis 2022-ben itt is voltak viszonylag rövid időn belül nagy port felvert busztüzek, de csak kettő, nem négy, mint Budapesten: 2022. április 4-én, illetve 29-én. A vizsgálati jelentés szerint az ok "egy cellák közötti rövidzárlat, amelyet a nagyfeszültségű akkumulátorokban fellépő hőfutás (termikus elszabadulás) okoz, ezeknek a teljesen elektromos járműveknek az energiaellátásáért felelős akkumulátorokban".
London,,The,United,Kingdom,-,June,26,,2022:,Open-top,Hop-on
A doubledecker is ég, ha rosszra fordul, de nem oly sűrűn, mint most Budapesten Fotó: Sergii Figurnyi
  • Július 31-én reggel Londonban a 88-as emeletes busz kapott lángra a belvárosban, a Portland kórháznál. Az ilyen esetek ritkák, a Sun beszámolója azt említi, hogy legutóbb tavaly januárban volt busztűz a 200-as úton, amit 24V elektromos rendszer okozott, és a baleset miatt a vizsgálat idejére valamennyi Metrodecker típusú emeletes buszt kivonták a forgalomból. (De nem ezek adják a londoni buszos tömegközlekedés zömét.)

Néhány eset nem fővárosokban is előfordult az idén, kis számban, Európában, és az interneten elérhető esetek száma vélhetően nem tér el jelentősen a ténylegesen megtörtént esetekéhez, hiszen a busztűz – ha általában sikerül is baj nélkül kimenekülniek az utasoknak –, olyan félelmetes jelenség, amiről a sajtó általában beszámol, az elszenvedői pedig szinte biztosan. 

Hogy semmilyen meghajtás ne maradjon ki a példák közül, végezetül még egy cifra sztori: január 2-án a nyugat-franciaországi Danjoutinban nem kevesebb, mint hét, egyenként 700 ezer euróba került hidrogénmeghajtású busz pusztult el. Nem a forgalomban történt azonban a tűzoltók idegeit próbára tevő eset, hanem egy buszdepó égett le.

Szentkirályi Alexandra megütközött a budapesti buszok borzalmas kigyulladásán, azonnali kivizsgálást követel
Szentkirályi Alexandra a kigyulladt buszok ügyében a Facebookon reagált. Az általa megosztott videóban jól látható a lángoló busztest, szerinte tarthatatlan a budapesti tömegközlekedés állapota.

Mozaik

Mozaik
2137 cikk

 

 

 

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
BGYH

Csalódás a kánikulában: miért csak a nyár végén nyitották meg a főváros új szabadstrandját?

Túl sok időt vesz igénybe a fürdők engedélyeztetése a fővárosban. Budapestnek a Duna visszafoglalásából nem sok minden valósulhatott meg.
2 perc
vihar

Hőségrekord és viharok: extrém időjárás sújtja az országot – trópusi éjszakák Budapesten, káosz az utakon

A szélsőséges időjárás az utakon és a szabadban egyaránt komoly kihívásokat hozott.
4 perc
Karácsony Gergely

Budapest nem csak önmagára vert rá, hanem mindenkire: ilyen busztüzek voltak Európában – és a magyar fővárosban

A főpolgármesternek duplán igaza van abban, hogy példátlan.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu