Rendkívüli csapás: Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, szinte egész Ukrajna tűz alatt - zúg a riadó, levegőben a MiG-31

Úgy tűnik, a légicsapásnak nincs vége, reggel 6 körül ismét megszólaltak a szirénák. Addigra a halálos áldozatok száma az ukrán fővárosban 5-re nőtt. Kijev polgármestere, Klicsko szerint a Darnytsia, a Dnyiproi és a Sevcsenkivszkij járásban épületek, köztük egy oktatási intézmény is megrongálódott. A Dnyiproi járásban autók égnek a parkolóban – írja a Pravda.

Ezt megelőzően nagyszabású légiriadót hirdettek Ukrajnában, a légiriadó minden régióra kiterjedt, kivéve a három déli – Mikolajiv, Odessza és Herszon – régiót.

Éjjel 2 óra után meg is kezdődtek a légicsapások, egyes területeken több percig is tartottak.