Rendkívüli csapás: Oroszország az éjjel megtámadta Kijevet, szinte egész Ukrajna tűz alatt - zúg a riadó, levegőben a MiG-31

Úgy tűnik, a légicsapásnak nincs vége, reggel 6 körül ismét megszólaltak a szirénák. Addigra a halálos áldozatok száma az ukrán fővárosban 5-re nőtt. Kijev polgármestere, Klicsko szerint a Darnytsia, a Dnyiproi és a Sevcsenkivszkij járásban épületek, köztük egy oktatási intézmény is megrongálódott. A Dnyiproi járásban autók égnek a parkolóban – írja a Pravda.
Ezt megelőzően nagyszabású légiriadót hirdettek Ukrajnában, a légiriadó minden régióra kiterjedt, kivéve a három déli – Mikolajiv, Odessza és Herszon – régiót.
Éjjel 2 óra után meg is kezdődtek a légicsapások, egyes területeken több percig is tartottak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.