Súlyos döntés: lebontják Magyarország egyik legszebb kilátóját, tömegeket vonzott - tíz évet sem bírt ki a torony, meglepő, miért lett életveszélyes

A Pilisi Parkerdő 2025 őszén elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót. Az építmény faanyaga korhad.
Andor Attila
2025.08.15, 06:52

A Pilisi Parkerdő 2025 őszén elbontja a piliscsabai Nagy-Kopasz-hegyen álló Dévényi Antal-kilátót. Az évente mintegy 30 ezer látogatót fogadó építmény faanyaga az elmúlt években a folyamatos karbantartás ellenére súlyosan károsodott, balesetveszélyessé vált és a vizsgálatba bevont szakértők szerint javítása nem lehetséges – írja a Facebook oldalán a Pilisi Parkerdő.

kilátó
Tömegeket vonzott a kilátó

A Parkerdő 2015-ben építette fel a Dévényi Antalról elnevezett kilátót, amely az elmúlt tíz évben a környék egyik ikonikus kirándulóhelyévé vált. 

A köznyelvben „Jenga-toronyként” is emlegetett kilátót nemcsak a helyiek szerették: évente mintegy 30 ezer látogató érkezett ide.

Az elmúlt években azonban az építmény állapota gyors romlásnak indult. A tömör, ragasztott faanyagú faszerkezetet több gombafaj egyidejű támadása érte, amely ellen a hagyományos faanyagvédelmi módszerek nem bizonyultak hatékonynak. 

A kilátó dőlni kezdett, a faanyag korhadása pedig olyan mértékűvé vált, hogy a Parkerdő nyár elején biztonsági okokból lezárta a kilátót 

és faanyagvédelmi szakvéleményt készíttetett.
A szakértői vizsgálat egyértelmű következtetése szerint 

a károk olyan súlyosak, hogy javításuk műszakilag és gazdaságilag nem lehetséges, ezért az építményt mielőbb le kell bontani. 

A Parkerdő a szakvélemények alapján a bontást 2025 őszén meg is kezdi.

 

A Balatonnál is bontanak

Le kell bontani a Balaton egyik legszebb kilátóját, a Várhegyi-kilátó 2011-ben épült pályázati forrásból a Balaton mellett közel 80 millió forintból, most le kell bontani. A fonyódi kilátó faszerkezetét házi cincérek és farontó gombák tették életveszélyessé, ezért a bontás már nem halogatható. 
Az önkormányzat felhívása nemrég zárult le, a beérkezett ajánlatok érvényességéről a képviselő-testület hozza meg a döntést – mondta Erdei Barnabás polgármester. Elmondta, hogy a rendkívüli testületi ülés időpontját még nem tűzték ki, várhatóan júliusban határoznak arról, elfogadják-e valamelyik ajánlatot.

A fonyódi kilátó bontási munkálatait még az idei évben szeretnék elvégezni, mert a faszerkezet életveszélyes.

A Várhegyi-kilátó 2011-ben épült pályázati forrásból, közel 80 millió forintos költségvetéssel. Az építmény faszerkezete azonban alig tíz év alatt jelentős károsodást szenvedett el, és 2021-ben nyilvánvalóvá vált, hogy a kilátó állapota nem teszi lehetővé a biztonságos használatot. 

 

