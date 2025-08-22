Kim Dzsongun nyilvánosan megkönnyezte az Ukrajnában elesett észak-koreai katonákat

Kim Dzsongun észak-koreai vezető az állami média pénteki jelentése szerint kitüntetett olyan katonákat, akik vezénylés keretében Oroszország oldalán részt vettek az ukrajnai háborúban, valamint posztumusz kitüntette az elesetteket, és vigasztalta családtagjaikat – írja az MTI.
A KCNA állami hírügynökség által közzétett fényképeken látható például, amint Kim térdelve tiszteleg az elesett katonák portréja előtt, valamint hogy megcsókol egy veteránt, könnyes szemmel megölel néhány gyászoló családtagot. A hatalmon lévő Koreai Munkapárt székházában, Phenjanban megtartott ünnepségen dicsérte a visszatérő katonák hősiességét és hazafiságát.
Összesen 101 háborús halott portréja volt kiállítva, de a KCNA arról nem szólt, hogy mindannyian harci cselekményben vesztették-e életüket. Kim Dzsongun felszólította a hadsereget, hogy váljon erős eliterővé, és tökéletesítse a háborúra való felkészültségét az ellenség provokációival szemben.
A szívem fáj, amikor szembe kell néznem azzal a ténnyel, hogy csak fényképeken láthatom azokat, akik életüket áldozták a győzelemért és dicsőségért
– fogalmazott a remeteállam vezetője, egyben kifejezte sajnálatát, amiért nem tudta megóvni őket. A KCNA szerint a politikus a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság hőse címet adományozta azoknak a parancsnokoknak, akik külföldi műveletekben harcoltak és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.
Észak-Korea először áprilisban erősítette meg, hogy katonákat vezényelt Oroszországba, és az ukrán haderő ellen vetik be őket. Phenjan és Moszkva tavaly biztonsági és védelmi megállapodást kötött egymással.
Dél-Korea és nyugati országok titkosszolgálatai szerint Phenjan tavaly több mint tízezer katonát küldött Oroszországba, és a Kurszki régióban vetették be őket. Emellett Phenjan tüzérségi lőszert, rövidebb és hosszabb hatótávolságú rakétákat és ezek rendszereit szállította Oroszországnak. Szöul szerint mintegy hatszáz észak-koreai katona halt meg és több ezer megsebesült a Kurszki régiót részlegesen elfoglaló ukrán erők elleni harcban.
Egyre jobb Oroszország és Észak-Korea kapcsolata, híd épül a két ország között
A Tumannaja folyón átívelő közúti híd építése kezdődött meg tavasszal Oroszország és Észak-Korea határán. A hét méter széles híd hossza mintegy egy kilométer, a bekötőutakkal együtt pedig 4,7 kilométer lesz. A becsült építési idő másfél év. A híd közelében autós határátkelőhelyet létesítenek.
