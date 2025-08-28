Erődemonstráció Kínában: Putyin és Kim Dzsongun is díszvendég lesz a kolosszális katonai parádén

Észak-Korea legfelsőbb vezetője, Kim Dzsongun jövő héten Pekingben jelenik meg a kínai győzelem napi katonai parádén, ahol Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin oldalán foglalna majd helyet. Ez lesz az első alkalom, hogy Kim részt vesz egy többoldalú nemzetközi találkozón, ami Hszi számára jelentős diplomáciai fegyver lehet, miközben Washington épp Moszkvával próbál kiegyezni az ukrajnai háború ügyében.

Kim Dzsongun most először vesz részt többoldalú nemzetközi eseményen, amivel Kína és szövetségesei komoly diplomáciai üzenetet akarnak küldeni a Nyugatnak / Fotó: Xinhua via AFP

A parádé a második világháború végének 80. évfordulóját ünnepli, és minden eddiginél látványosabb bemutatót ígér: több ezer katona vonul majd fel a Tienanmen téren, kísérve a legújabb kínai fegyverrendszerek – köztük drónelhárító rendszerek, harckocsik és vadászrepülők – felvonultatásával. Ez lesz az első alkalom, hogy Kína új haderőszerkezetét teljes egészében nyilvánosan megmutatja.

Kim jelenléte szimbolikus előrelépés Kína és Észak-Korea kapcsolatában: míg 2015-ben Phenjan csak egy magas rangú tisztviselőt küldött, most maga a a vezető ül majd Hszi és Putyin mellett.

Ez lehetővé teszi Hszi számára, hogy a jövőbeli tárgyalásokon – akár Donald Trumppal is – nagyobb magabiztossággal jelenjen meg, hiszen mindkét szomszédos vezető álláspontját közvetlenül ismeri.

A Nyugat azonban távol marad: a BBC szerint a legtöbb európai ország alacsony szintű képviselettel lesz jelen, az Egyesült Államok pedig egyáltalán nem küld diplomatákat. Washington számára különösen érzékeny, hogy Kim nemcsak nukleáris arzenálja miatt, hanem az oroszoknak nyújtott katonai támogatása miatt is komoly fenyegetés.

A parádé résztvevőinek listája jól tükrözi Kína globális pozíciójának átrendeződését. Ott lesz több délkelet-ázsiai ország vezetője, köztük Indonézia és Malajzia, míg az EU-ból csupán Szlovákia miniszterelnöke vállalta a jelenlétet. Szintén Pekingbe utazik Mianmar katonai vezetője, aki szinte teljes egészében Kínától függ gazdaságilag.

Újra összefog Kim Dzsongun és Hszi Csin-ping

Kim részvétele a hat éve nem látott pekingi látogatása után új korszakot jelezhet a háromoldalú kapcsolatokban. Hszi számára ez az esemény nemcsak erődemonstráció a világ felé, hanem annak bizonyítéka is, hogy Peking képes egyszerre Putyinnal és Kimmel is fenntartani a szövetséget – még ha ennek a befolyásnak világos korlátai is vannak.