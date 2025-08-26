Deviza
Kiszivárgott dokumentum bizonyítja: háromkulcsos szja-t vezetne be a Tisza Párt – 33 százalékos lenne a legmagasabb adó

2025.08.26, 07:26

Háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza párt – írja az Index egy a birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzésből. 

A párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. Mindezt annak ellenére, hogy Magyar Péter korábban még az szja jelentős csökkentését ígérte.
 

