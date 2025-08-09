Előre szóltak, most bekövetkezett: kitört a mágneses vihar a Földön –ezekkel a következményekkel kell számolni

Ahogyan azt előre jelezték, kitört a mágneses vihar a Földön. "A korábban előre jelzett mágneses vihar elkezdődött a Földön" – jelentette néhány órával ezelőtt az Orosz Tudományos Akadémia Űrkutatási Intézetének Napcsillagászati Laboratóriuma.

Kitört a mágneses vihar a Földön: ezek a következményei / Fotó: HUSSEIN FALEH

Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, augusztus második hétvégéjén két hónapja nem látott erősségű mágneses vihar csap le a Földre. Ennek hátterében egy augusztus 5-én bekövetkezett M4,4-es napkitörés áll.

Ez végül erősebb geomágneses következményekkel jár, mint amire számítottak. A robbanás utáni plazmafelhő nem közvetlenül a Föld felé, hanem oldalirányban, körülbelül 45 fokos szögben repült, emiatt a tudósok azt feltételezték, hogy vagy egyáltalán nem érinti a bolygót, vagy a kidobódott napanyag periferikus, ritka területein érik el a bolygót.

Csakhogy a legutóbbi újraszámítás után a modellek már azt mutatták, hogy a Földet egy nagy sebességgel száguldó felhőmag fogja eltalálni és a mágneses mezőre gyakorolt hatás sokkal erősebb lehet.

Kitört a mágneses vihar a Földön: ezek a következményei

Egy G1.0-s erősségű vihar van kialakulóban – idézte a tudományos jelentést a Ria. A mágneses viharok következményei a következők:

megzavarják az energiarendszereket,

befolyásolják a madarak és állatok vonulási útvonalait.

Az erős viharok megzavarják a rövidhullámú kommunikációs és navigációs rendszereket,

illetve feszültségkimaradásokat okozhatnak az ipari hálózatokban.

Ezenkívül a fokozott naptevékenység kiterjesztheti a sarki fény megfigyelésének lehetőségét.

Arra a kérdésre egyelőre nincs egyértelmű válasz, hogy a mágneses viharok hatással vannak-e az emberi egészségre.