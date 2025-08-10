Kijev legfőbb ura megüzente Zelenszkijnek: "Ukrajnának elege van, nehéz döntéseket kell meghoznod"

Némiképp váratlan helyről érkezett ukrán szempontból vészjósló nyilatkozat Ukrajna elnökéhez. Tény, hogy nem esznek egymás tenyeréből, de Klicsko üzent Zelenszkijnek és ennek tartalma igencsak súlyos.

Klicsko üzent Zelenszkijnek: ez vészjósló / Fotó: NurPhoto via AFP

Kettejük nem szívélyes viszonya ismert, több éles kirohanást is intéztek egymás ellen. Talán a legemlékezetesebb az volt, amikor a most Kijev főpolgármestereként ismert, korábban világhírű ökölvívó Klicsko úgy fogalmazott egy nyári interjúban, hogy

bűzlik a zsarnokságtól a Zelenszkij-rezsim.

Szerinte ugyanis Volodimir Zelenszkij ukrán elnök razziákkal és koholt bűnügyekkel fenyegeti a városi tanács működését, mindezt azért, hogy megőrizze elnöki hatalmát.

Klicsko mostani üzenete viszont nem személyes vonatkozású volt, és éppen ezért talán minden eddiginél sötétebb. Arról szólt ugyanis, hogy mi vár Ukrajnára és az ukrán elnökre.

Klicsko üzent Zelenszkijnek: ez vészjósló

Kijevben járt a Bild vezető újságírója, aki számos ukrán döntéshozó véleményét kérte ki a pénteken esedékes Trump-Putyin csúcsról. Főképp a területcserékre vonatkozóan. Ahogy arról a Világgazdaság is írt, egyelőre nem néz ki jól, nem körvonalazódik a forgatókönyv a háború befejezéséről, de a realitás az, hogy Ukrajna területeket fog elveszíteni.

Erről bővebben ebben a cikkben írtunk.

Katonai jelentés: rettegnek az ukránok a békétől, az oroszok kaphatják, amit sose tudtak elfoglalni – Putyin megkaparinthatja az "erődök övét"

Egyre fontosabb kérdéssé válik, hogy milyen területekről kellene hogy lemondjon Ukrajna a béke érdekében.

A német újságíró azért is kérdezett erről, mert Zelenszkij nyilvánosan kijelentette, hallani sem akar semmiféle földcseréről, az oroszok majdnem négy év vérengzés után nem kaphatnak egy négyzetceniméternyi területet sem.