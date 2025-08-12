Gyermekétkeztetés és tanszertámogatás: 140 milliárd forint jut idén a családok segítésére

A kormány 2025-ben 140 milliárd forintot fordít ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre, szemben a 2010-es 32 milliárddal – közölte Koncz Zsófia államtitkár Szerencsen. Az előző tanévben hatszázezer gyermek részesült a támogatásból, és az ingyenes tankönyv is jelentős segítség a családoknak.

Idén 140 milliárd forintból finanszírozza a kormány az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetést – közölte Koncz Zsófia Szerencsen / Fotó: Kacsúr Tamás

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Szerencsen, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tanszercsomag-átadó rendezvényén ismertette: a kormány idén 140 milliárd forintot biztosít az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre. Hozzátette, 2010-ben ez az összeg mindössze 32 milliárd forint volt.

Koncz Zsófia: hatszázezer gyermek részesült tavaly étkezési támogatásban

Az államtitkár ismertette, hogy az előző tanévben mintegy hatszázezer gyermek kapott ilyen támogatást, az ingyenes tankönyvek pedig akár több tízezer forintos segítséget is jelenthetnek a családok számára. Kiemelte a civil kezdeményezések szerepét is, példaként említve a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Auchan közös tanszergyűjtő akcióját, amelyhez az államtitkárság stratégiai partnerként kapcsolódik.

A program tavaly országosan háromezer családhoz és csaknem tízezer gyermekhez juttatott el tanszereket; Szerencsen idén harminc család és nyolcvan gyermek kap csomagot. Koncz hangsúlyozta, a kormányzati és civil támogatások együtt teszik igazán hatékonnyá a családsegítést.

Herbert Gábor, az egyesület elnöke elmondta, hogy az Auchannal közösen immár hetedik éve futó programban az adományok száma az indulás óta négyszeresére nőtt. Úgy véli, a kezdeményezés nemcsak segítséget ad, hanem szemléletformáló is: a szülők így taníthatják meg gyermekeiknek, hogy gondoljanak azokra is, akik rászorulnak a támogatásra.