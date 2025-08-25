Vezetés napszemüvegben: akár halálos veszélyt is jelenthet

Az Alensa kutatása szerint bizonyos lencseszínek jelentősen rontják a közlekedési lámpák felismerését. A problémás lencseszínek közé tartoznak a zöld árnyalatok, amelyek lassítják a piros lámpák felismerését, a sárgászöld színek, amelyek színtévesztőknél különösen veszélyesek, valamint a vörösbarna árnyalatok, amelyek mellett nehézkes a sárga jelzések felismerése.
A problémás lencseszínek használatakor azt tapasztaljuk, hogy a vezetők átlagosan lassabban reagálnak a közlekedési jelzésekre, ami városban vagy autópályán akár több méter különbséget jelenthet a féktávolságban
– magyarázza Boros Mária optometrista, az Alensa Optika szakértője. További aggasztó eredmény, hogy a vásárlók nagy része nem kérdez rá a lencseszín vezetésre gyakorolt hatására.
A túl sötét lencsék viselése akár 15 milliszekundummal is lassíthatja a vizuális információ feldolgozását. 120 km/h sebességnél ez körülbelül 50 centiméter különbséget eredményez a féktávolságban.
A napszemüveglencsék kategorizálása nem pusztán esztétikai kérdés, hanem elsősorban biztonsági szempontból kiemelkedően fontos.
A napszemüveglencsék 1-4-es kategóriái a fényáteresztő képességük alapján kerülnek meghatározásra. A 4-es kategóriájú lencsék egyáltalán nem alkalmasak közúti vezetéshez, mégis sokan használják őket. A túl sötét lencsék lassítják a reakcióidőt, rontják a mélységérzékelést és távolságbecslési problémákat okoznak.
Veszélyes helyzetekben, például alagutakban vagy árnyékos útszakaszokon különösen kritikusak lehetnek ezek a hatások.
Az Alensa szakértői vezetéshez kizárólag a 2-3-as kategóriájú lencséket javasolják, amelyek megfelelő védelmet nyújtanak a biztonság veszélyeztetése nélkül.
A lencseszín és sötétség mellett a napszemüveg formája is döntő szerepet játszik a vezetési biztonságban. Az ívelt, arcot körülölelő forma bizonyult a leghatékonyabbnak, mivel maximálisan lefedi a látóteret és csökkenti a perifériás vakító fényt. Különösen
ajánlott a keskeny szárú modellek választása,
mivel a vastag szár zavarhatja az oldalsó látómezőt a visszapillantó tükrök használatakor. Kerülendők a vastag, széles szárú modellek, amelyek korlátozzák a perifériás látást, valamint a kisméretű trendy lencsék, amelyek nem nyújtanak teljes védelmet.
Összefoglalva tehát a kötelező tulajdonságok közé tartozik:
• 100 százalékos UV-védelem UV400 vagy 100% UV protection jelöléssel
• megfelelő lencseszín szürke vagy barna árnyalatokban
• polarizált lencsék
• a vakító fény csökkentésére
• 2-3-as kategória optimális sötétséggel normál vezetéshez
• megfelelő keretforma, amely nem korlátozza a perifériás látást
Kerülendő tulajdonságok:
• 4-es kategóriájú lencsék, amelyek túl sötétek vezetéshez
• színtorzító lencsék rózsaszín, kék vagy zöld árnyalatokban
• vastag keretek, amelyek korlátozzák a látómezőt
