Azt rebesgették, külügyminiszter lesz, helyette őrizetbe vették a kínai diplomatát

Őrizetbe vették a hatóságok Kínában Liu Csiencsaót, akit sokan a következő lehetséges külügyminiszterként emlegettek, miután egy külföldi útról hazatért Pekingbe július végén.

Liu Csiencsaónak nagy jövőt jósoltak a kínai külügyben/Fotó: AFP

Fontos szerepet töltött be a bukott diplomata

A 61 éves politikus a Kínai Kommunista Párton belül a külföldi politikai pártokkal való kapcsolattartásért felelt 2022 óta, mely szerepében több mint 20 országba látogatott el és több mint 160 ország tisztviselőivel találkozott. Ezen utak, de különösen Antony Blinken volt amerikai külügyminiszterrel való találkozása miatt sokan vélték úgy, hogy a diplomatát a külügyminiszteri szerepre készítik fel.

Kínában 2022 végén cserélték le az ország veterán külügyminiszterét Vang Jit, ám a helyére kinevezett Csin Kang nem sokáig húzta a kínai diplomácia élén, állítólag egy bemondónővel folytatott viszonyába bukott bele, így alig fél év után 2023 nyarán ismét Vang lett a külügyminiszter. Liu őrizetbe vétele a legmagasabb rangú kíai külügyi vezető elleni eljárás Csin menesztése óta a The Guardian szerint.

Liu korábban a londoni kínai követségen is szolgált, majd Indonéziában és a Fülöp-szigeteken az ország nagykövete is volt, de volt a külügyi tárca szóvivője is.