Végre valósággá válik: tényleg autópályával kötik össze Magyarország két nagy városát – Lázár Jánosék újabb döntést hoztak

Öt pályázót hívott meg ajánlattételre a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti, 2x2 sávosra bővítendő szakasz terveinek elkészítésére az építési és közlekedési minisztérium – írja a Magyar Építők.

Fotó: Nemeth Andras Peter (Illusztráció)

Debrecen és Nyíregyháza között négysávossá fejlesztenék a 4-es számú főutat. A Dehir.hu információi szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy jelentős közúti fejlesztésbe kezdenének Kelet-Magyarországon. Lázár János minisztériuma Nyíregyháza és Debrecen gazdasági övezetei között nagy kapacitású, biztonságos közúti összeköttetést teremtene autópálya révén.

A felhívásra öt cég jelentkezett: a zalaegerszegi Pannonway Építő Kft. és a debreceni Cívis Komplex Mérnök Kft. konzorciuma, valamint négy budapesti tervező cég, az UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., az UTIBER Közúti Beruházó Kft., valamint a RODEN Mérnöki Iroda Kft. Az építési és közlekedési minisztérium mind az öt jelentkezőt felkérte ajánlattételre.

A nyertes cégnek az engedélyezési és kiviteli terveket kell majd elkészítenie egy mintegy 35 km hosszú egybefüggő – ebből 10 km meglévő, 25 km új nyomvonalon vezetett – 2x2 sávos közúti kapcsolat létrehozásához.

A fejlesztéssel érintett szakasz a 354. sz. főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút – M3 autópálya csomópontjáig tart

tervezetten 6 darab különszintű csomóponttal és a hozzá kapcsolódó alcsomópontokkal,

továbbá 3 darab kétsávos körforgalommal,

19 darab műtárggyal a 2x2 sávos külterületi elsőrendű főút paramétereinek megfelelően,

valamennyi érintett közmű kiváltásával

és a szükséges engedélyek megszerzésével.

A nyertesnek meg kell majd terveznie a 4. sz. főút/Oláhrét utca csomópont és a 100. sz. vasútvonal 2606+63 hm szelvényében lévő vasúti keresztezés közötti szakasz (200 méter) burkolaterősítés és szélesítés dokumentációját.

Része a kiírásnak a 4. sz. főút és a Hajdúhadháznál futó 49101 j. út közötti új közúti kapcsolat előzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése és a kapcsolódó határozat megszerzése. Az útvonal itt várhatóan 3.200 m hosszan fut majd.