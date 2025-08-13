Végre valósággá válik: tényleg autópályával kötik össze Magyarország két nagy városát – Lázár Jánosék újabb döntést hoztak

Öt pályázót hívott meg ajánlattételre a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti, 2x2 sávosra bővítendő szakasz terveinek elkészítésére az építési és közlekedési minisztérium – írja a Magyar Építők.
Debrecen és Nyíregyháza között négysávossá fejlesztenék a 4-es számú főutat. A Dehir.hu információi szerint eredményes volt a minisztérium feltételes tervezési közbeszerzési eljárásának részvételi szakasza.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy jelentős közúti fejlesztésbe kezdenének Kelet-Magyarországon. Lázár János minisztériuma Nyíregyháza és Debrecen gazdasági övezetei között nagy kapacitású, biztonságos közúti összeköttetést teremtene autópálya révén.
A felhívásra öt cég jelentkezett: a zalaegerszegi Pannonway Építő Kft. és a debreceni Cívis Komplex Mérnök Kft. konzorciuma, valamint négy budapesti tervező cég, az UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., az UTIBER Közúti Beruházó Kft., valamint a RODEN Mérnöki Iroda Kft. Az építési és közlekedési minisztérium mind az öt jelentkezőt felkérte ajánlattételre.
A nyertes cégnek az engedélyezési és kiviteli terveket kell majd elkészítenie egy mintegy 35 km hosszú egybefüggő – ebből 10 km meglévő, 25 km új nyomvonalon vezetett – 2x2 sávos közúti kapcsolat létrehozásához.
A fejlesztéssel érintett szakasz a 354. sz. főút – távlati Debrecen keleti elkerülő szakasz csomópontjától a 4. sz. főút – M3 autópálya csomópontjáig tart
A nyertesnek meg kell majd terveznie a 4. sz. főút/Oláhrét utca csomópont és a 100. sz. vasútvonal 2606+63 hm szelvényében lévő vasúti keresztezés közötti szakasz (200 méter) burkolaterősítés és szélesítés dokumentációját.
Része a kiírásnak a 4. sz. főút és a Hajdúhadháznál futó 49101 j. út közötti új közúti kapcsolat előzetes környezeti vizsgálati dokumentációjának elkészítése és a kapcsolódó határozat megszerzése. Az útvonal itt várhatóan 3.200 m hosszan fut majd.
A projektben mindemellett Debrecenben egy komplex mérnökségi telepet is létesítenek, várhatóan 1500 m2 hasznos összterületű irodaépülettel, 1500 m2 hasznos alapterületű műhellyel és 1500 m2 hasznos alapterületű sótárolóval.
A 4-es főút négysávosítását Debrecen és Nyíregyháza között egyébként a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.
