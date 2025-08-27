Lázár János kíméletlenül helyrerakta Németországot: „Merz kancellár végre beismerte, el*úrták, nem kicsit, nagyon"

Friedrich Merz kancellár hétvégi beismerése nem csak Németország számára fontos: a Willkommenskultur kudarca Magyarország politikai és gazdasági érdekeit is érinti. Lázár János építési és közlekedési miniszter szerint a tanulság világos: Magyarországnak meg kell tartania saját útját, miközben a keleti és nyugati kapcsolatait egyaránt erősíti.

Lázár János értékelése szerint a jövő évi választás tétje a szuverén magyar politika megőrzése / Fotó: Bús Csaba

A miniszter a Facebookon leszögezte: hétvégén Merz végre nyílt vallomást tett, hogy a német migrációs politikát „el*úrták, nem kicsit, hanem nagyon”. Az a modell, amelyre éveken át nyugati liberális elit erőltette a Willkommenskultur eszméjét, társadalmi feszültségeket, gazdasági visszaesést és no-go zónák szaporodását eredményezte. A német jóléti állam megrendült, és a kontinens legerősebb gazdasága is egyre kevésbé versenyképes.

Lázár János: a német kudarcot mi sem ússzuk meg

Magyarország számára mindez nem elméleti probléma: a német gazdaság gyengülése közvetlen hatással van a magyar iparra és jólétre. Lázár szerint ezért elengedhetetlen, hogy Budapest – miközben fenntartja szoros kapcsolatait Németországgal – folyamatosan erősítse keleti gazdasági és politikai együttműködését is.

Szerinte a probléma nem Németország népével van, hanem a liberális elit döntéseivel, amely a kancellárokat és kormányokat is a politikai korrektség rabjává tette. Most azonban egyre több európai politikus és szavazó ébred rá, hogy a kontinens megerősítéséhez a hagyományos értékekhez való visszatérésre van szükség.

Lázár szerint a Merz-féle vallomás korszakhatárt jelenthet, de Magyarország feladata, hogy a brüsszeli nyomás ellenére megőrizze saját útját. A tét a jövő évi választáson is ez: erős, szuverén és pragmatikus politikát tartani, miközben a Nyugattal és a Kelettel is egyaránt együttműködünk.