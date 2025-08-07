Ahogy beiktatták az új lengyel elnököt, máris helyre tette Ukrajnát: Nawrocki megüzente Zelenszkijnek a feltételeit

Karol Nawrocki új lengyel államfő bizonyos, elsősorban a történelmi emlékezettel összefüggő feltételekhez köti Ukrajna támogatását – jelentette ki Marcin Przydacz államtitkár, a varsói elnöki hivatal külügyi irodájának főnöke csütörtökön a közszolgálati rádióban.
Az államfői tisztségre szerdán beiktatott Karol Nawrocki külpolitikai terveit felvázolva Przydacz felidézte: az elnökválasztási kampány során Nawrocki többször szólt arról, hogy az új Ukrajna számíthat Lengyelország támogatására. Ukrajna témájában elmondta: Karol Nawrocki már beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol szóba kerültek a lengyeleknek fontos, történelmi jellegű kérdések is.
Az ukránoknak szem előtt kell tartaniuk, hogy a lengyeleknek is megvannak a maguk elvárásai, többek között az ukrajnai exhumálások témájában
– utalt az államtitkár a mintegy százezer lengyel erőszakos halálával járó 1943-44-es volhíniai mészárlás áldozatait rejtő ukrajnai tömegsírok feltárására. A tömegsírok feltárását Ukrajna 2017-ben leállította.
A lengyel fél már 26 kérvényt nyújtott be az exhumálásokra, de eddig csak a nyugat-ukrajnai Puzsniki faluban eltemetett több mint negyven áldozat kihantolására kapott engedélyt Kijevtől. Przydacz jelezte: erről nem mondunk le, sőt igyekeznekapirenden tartani a témát, próbálunk különféle eszközökkel nyomást gyakorolni.
Hozzátette: míg Donald Tusk lengyel kormányfő Ukrajna feltétlen támogatásáról beszél minden egyes vonatkozásban, a varsói államfői hivatal álláspontja az, hogy támogatják Ukrajnát, de bizonyos feltételeket is megszabnak. Ukrajna egyszer az Európai Unió, az euroatlanti struktúrák részévé válhat, de először meg kell reformálni az államot, a gazdaságot, le kell küzdeni a korrupciót.
Ukrajna esetleges NATO-tagságáról szólva úgy vélte: erre jelenleg nincsenek megfelelő körülmények. Úgy látta: ha Ukrajna bizonyos lépéseket, gesztusokat tenne Lengyelország iránt, a lengyelek többsége is valamivel kedvezőbb módon tekintene Ukrajna euroatlanti integrációjára.
Karol Nawrocki külpolitikai prioritásairól szólva az államtitkár az Egyesült Államokkal ápolt kapcsolatokat emelte ki. De más irányok is vannak, fontosnak nevezte a viszonyt a balti-államokkal, valamint a Három Tenger Kezdeményezés és a Bukaresti Kilencek formátumában folytatott együttműködést is.
A közvetlenül választott lengyel államfőnek az alkotmány értelmében viszonylag erős jogosítványai vannak, a nemzetközi kapcsolatokban Lengyelország legmagasabb rangú képviselőjének számít, hatáskörébe tartozik a nemzetközi szerződések jóváhagyása és felmondása is.
