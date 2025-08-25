Munkában a lengyel elnök: újabb jogszabályokat vétózott meg

Megvétózott újabb három jogszabályt az augusztus elején hivatalba lépett lengyel elnök, köztük a háború elől menekülő ukrán állampolgárok lengyelországi tartózkodását és munkavállalását szabályozó törvény módosítását – ezt Karol Nawrocki közölte hétfői sajtóértekezletén.

Karol Nawrocki első vétóját múlt csütörtökön emelte / Fotó: NurPhoto via AFP

Az egyik megvétózott törvénymódosítással az európai uniós jognak megfelelően 2026. március 4-ig meghosszabbították volna az ukrán háborús menekültek ideiglenes védelmét. A jelenlegi előírások szeptember végéig érvényesek Lengyelországban.

Nawrocki azt mondta: Lengyelország továbbra is kész támogatni az ukrán állampolgárokat, stratégiai célja változatlanul Ukrajna katonai támogatása az orosz támadással szemben. Ugyanakkor három és fél év után ki kell igazítani a jogi hátteret, és a törvénymódosítás ezt nem tette meg.

Különösen azt bírálta, hogy a törvény az ukránoknak a lengyel állampolgárokkal azonos elvek szerint járó, gyermekenként havi 800 zlotyt (74 500 forint) érő családtámogatást foglal magában. Szerinte az elnökválasztási kampány során a kormánykoalíciós politikusok is világosan jelezték, hogy az ukránok közül ezt csak a munkát vállalóknak kellene odaítélni.

A törvénymódosítás nem rendezte azt sem, hogy az ukránoknak attól függetlenül jár egészségügyi ellátás, hogy fizetnek-e Lengyelországban társadalmi biztosítást, vagy sem, ez pedig azt eredményezi, hogy a lengyel állampolgárok rosszabb bánásmódban részesülhetnek, mint az ukránok – érvelt Nawrocki.

Bejelentette egyúttal egy elnöki tervezet benyújtását, amely rendezné az ukrán állampolgárok tartózkodását, de kiterjedne egyéb, más ország állampolgárait érintő témákra is. Az állampolgársági kérvények elbírálásának határidejét például a jelenlegi 3 évről meghosszabbítanák 10 évre, a törvénytelen határátlépést pedig 5 éves szabadságvesztéssel büntetnék.

A tervezet értelmében büntethetővé tennék a banderista jelképek alkalmazását is, a német nemzeti szocializmus és a kommunizmus jelképeinek már tiltott használata mellett.

Nawrocki arra biztatta a parlamenti képviselőket, hogy a következő két héten belül végezzenek kemény munkát annak érdekében, hogy a megszavazott jogszabályt aláírhassa szeptember végéig, vagyis az ukrán háborús menekültekről szóló jelenlegi előírások érvénytelenné válásáig. A hétfőn megvétózott két további jogszabály csökkentett volna bizonyos adóügyi szabálysértésekért kiszabható büntetéseket.