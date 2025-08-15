Karol Nawrocki egyenesen megmondta: 500 ezer fős lengyel hadsereget akar, nincs nagyobb nála Európában – "Oroszország nem legyőzhetetlen"

Rövid időn belül Lengyelországnak a NATO legerősebb európai hadseregével kell rendelkeznie Karol Nawrocki lengyel elnök szerint, aki erről pénteken, a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett varsói katonai díszszemlén beszélt.

A lengyel hadsereg megerősítését sürgette Karol Nawrocki / Fotó: NurPhoto via AFP

A bolsevik hadsereg felett aratott 1920-as győzelem, a varsói csata 105. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint helyiek tömegének jelenlétében tartották meg a varsói óváros alatti Visztula-rakparton. A kerek évforduló alkalmából – a történelemben először – a díszszemlét a balti-tengeri Hel-félszigeten is megrendezték a haditengerészet részvételével.

A lengyel hadsereg lehet a legerősebb Európában

Beszédében a lengyel államfő elmondta, hogy Lengyelország rövid időn belül nem a NATO harmadik, hanem első legerősebb hadseregével kell hogy rendelkezzen Európában. Nawrocki emellett új nemzetbiztonsági stratégia kidolgozását is bejelentette, és

javasolta a parádén jelen lévő Donald Tusk kormányfőnek, hogy közös, pártok feletti nyilatkozatban rögzítsék a lengyel védelmi rendszer fő elveit.

A lengyel elnök közölte azt is, szorgalmazni fogja, hogy a kormánykoalíció minél gyorsabban döntsön a védelmi kiadásoknak a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékára emeléséről. Elmondása szerint a lengyel hadseregnek legalább 300 ezer főt kell számlálnia, de kész támogatni egy 500 ezer fős hadsereg létrehozását is.

Karol Nawrocki arról is beszélt, hogy 1920-ban a lengyelek a szovjet, bolsevik anticivilizáció felett győztek, és kiemelte a nemzeti egység szerepét a lengyel–bolsevik háborúban, melynek hősei bebizonyították, hogy

Oroszország nem legyőzhetetlen.

Hozzátette azt is, hogy Oroszország már három éve bennrekedt az Ukrajna elleni agresszióban.

A díszszemlén felvonultak a lengyel hadsereg büszkeségei is

Több mint 4 ezer lengyel és NATO-katona és mintegy 300 harci jármű, köztük M1A1 Abrams amerikai és K2-es dél-koreai tank, valamint amerikai HIMARS rakétavető és Patriot légvédelmi rendszer vonult fel a varsói díszszemlén, amelyet légi bemutató nyitott meg.