Karol Nawrocki egyenesen megmondta: 500 ezer fős lengyel hadsereget akar, nincs nagyobb nála Európában – "Oroszország nem legyőzhetetlen"

Rövid időn belül Lengyelországnak a NATO legerősebb európai hadseregével kell rendelkeznie Karol Nawrocki lengyel elnök szerint, aki erről pénteken, a lengyel hadsereg ünnepe alkalmából rendezett varsói katonai díszszemlén beszélt.
A bolsevik hadsereg felett aratott 1920-as győzelem, a varsói csata 105. évfordulóján a hagyományos parádét a lengyel politikai és katonai vezetők, valamint helyiek tömegének jelenlétében tartották meg a varsói óváros alatti Visztula-rakparton. A kerek évforduló alkalmából – a történelemben először – a díszszemlét a balti-tengeri Hel-félszigeten is megrendezték a haditengerészet részvételével.
Beszédében a lengyel államfő elmondta, hogy Lengyelország rövid időn belül nem a NATO harmadik, hanem első legerősebb hadseregével kell hogy rendelkezzen Európában. Nawrocki emellett új nemzetbiztonsági stratégia kidolgozását is bejelentette, és
javasolta a parádén jelen lévő Donald Tusk kormányfőnek, hogy közös, pártok feletti nyilatkozatban rögzítsék a lengyel védelmi rendszer fő elveit.
A lengyel elnök közölte azt is, szorgalmazni fogja, hogy a kormánykoalíció minél gyorsabban döntsön a védelmi kiadásoknak a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékára emeléséről. Elmondása szerint a lengyel hadseregnek legalább 300 ezer főt kell számlálnia, de kész támogatni egy 500 ezer fős hadsereg létrehozását is.
Karol Nawrocki arról is beszélt, hogy 1920-ban a lengyelek a szovjet, bolsevik anticivilizáció felett győztek, és kiemelte a nemzeti egység szerepét a lengyel–bolsevik háborúban, melynek hősei bebizonyították, hogy
Oroszország nem legyőzhetetlen.
Hozzátette azt is, hogy Oroszország már három éve bennrekedt az Ukrajna elleni agresszióban.
Több mint 4 ezer lengyel és NATO-katona és mintegy 300 harci jármű, köztük M1A1 Abrams amerikai és K2-es dél-koreai tank, valamint amerikai HIMARS rakétavető és Patriot légvédelmi rendszer vonult fel a varsói díszszemlén, amelyet légi bemutató nyitott meg.
Szombaton a Varsó melletti Ossówban megnyitják a Varsói Csata Múzeumát, melyet a varsói csata helyszínén, több mint öthektárnyi területen építettek fel csaknem 300 millió zloty (27,8 milliárd forint) költséggel.
Az 1920. augusztus 12–25. között vívott, visztulai csodának nevezett ütközetsorozatban Lengyelország megvédte az első világháború végén visszanyert függetlenségét, és megakadályozta az orosz kommunista forradalom továbbterjedését Nyugatra.
A győzelemhez hozzájárult az a magyar lőszerszállítmány is, amelyet a Csepel Művek elődje, a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek küldött a lengyelek megsegítésére.
Erre egy 2011-ben elhelyezett emléktábla emlékeztet a varsói Pilsudski téren. 2020-ban pedig a közép-lengyelországi Skierniewicében felavatták a varsói csatábann a lengyeleknek segítséget nyújtó nemzetek emlékművét. A szoboregyüttesben Teleki Pál alakja is szerepel, aki annak idején a magyar kormányt vezette.
