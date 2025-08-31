Lengyelország lesz az uniós védelmi hitelprogram legnagyobb kedvezményezettje

Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramnak – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke vasárnap, a lengyel–fehérorosz határon, a Donald Tusk lengyel kormányfővel közösen rendezett sajtóértekezleten.

Ursula von der Leyen és Donald Tusk Lengyelország és Fehéroroszország határán / Fotó: AFP

Lengyelország lesz a fő kedvezményezett

A sajtókonferenciát Ozierany Male település közelében, a fehérorosz határon emelt acélkerítés mellett tartották. Ursula von der Leyen aláhúzta:

Az Európai Unió komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést.

Továbbá bejelentette, hogy

az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos tagállamok többleteszközöket kapnak.

Az EB elnöke felsorolta azokat a forrásokat, amelyeket Brüsszel a védelem és a fegyveripar fejlesztése érdekében mozgósít. Egyebek között elmondta, hogy felgyorsították a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű beruházásokat tesz lehetővé az uniós tagállamok számára. A programból 19 ország kíván részesülni, és

Lengyelország lesz a legnagyobb kedvezményezettje.

Elmondta továbbá, hogy a SAFE forrásait az uniós országok ipari bázisát erősítő közös beruházásokra lehet felhasználni, de be lehet őket fektetni Ukrajna ipari bázisába is, mivel az EU számára

kulcsfontosságú, hogy Ukrajna erős legyen, az unió szomszédsága erős és védett maradjon.

Donald Tusk a gonosz birodalmáról beszélt

Donald Tusk kijelentette, hogy az ukrajnai háború legutóbbi hetei „nagyon világosan mutatják”, semmilyen, a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és „az agresszív Oroszországgal folytatott, tapintatos játék nem vezet sikerre”, nem garantálja az európai országok biztonságát.

Európának és a NATO-nak ma nagyon keménynek, határozottnak, szolidárisnak kell lennie a gonosz birodalmának újabb változatával szemben – húzta alá Donald Tusk.

A lengyel kormányfő hozzátette: az EB elnöke lengyelországi útjának célja egyebek mellett erős érveket találni ahhoz, hogy „meggyőzzenek mindenkit Európában” az EU keleti határa védelmének és finanszírozásának szükségességéről.

Lengyelország jövőre 200 milliárd zlotyt (18,6 ezermilliárd forint) szán védelemre.

Varsó „nagyon komoly” részesedésre számít a biztonság megerősítését célzó európai programokból, köztük a SAFE-ből származó forrásokból.

Több tízmilliárd euróra pályázunk, és ezt komplexusok nélkül kimondjuk

– fogalmazott a kormányfő.