Figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút: forgalomkorlátozás lesz az M0 tömött szakaszán – sokáig fog tartani

Tétény és Halásztelek térsége az érintett szakasz.
Andor Attila
2025.08.15, 09:17

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei hézagkiöntési és burkolat javítási munkálatokat végeznek 2025.08.18-tól 2025.09.30-ig éjszakánként 21:00 óra és reggel 6:00 óra között az M0 autóúton a 12+200-17+000 km szelvények között, az M1 autópálya irányából az M3 autópálya irányába vezető oldalon. 

M0-s autópálya, M0-ás autópálya
Lezárásokra, korlátozásokra kell számítani az Mo autóúton /  Fotó: Németh András Péter  / Szabad Föld

A munkálatok mobil terelés formájában valósulnak meg, 

a tereléseknél 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben.

 A munkavégzés során 2, illetve 1 sávon lehet majd közlekedni.

